iPhone-Meilenstein: Eine Milliarde aktive Geräte

Den Schätzungen des Markt-Analyst Neil Cybart nach muss Apple dieser Tage die Marke von 1000 Millionen aktiven iPhone-Modellen geknackt haben. So geht Cybart, der seit mehreren Jahren zu den akkuratesten Apple-Analysten überhaupt zählt, inzwischen von einer sogenannten „installed base“ jenseits der Milliarde aus.

Apple nimmt den Meilenstein in einer Zeit stark schwankender iPhone-Verkäufe. Diese fielen Anfang 2019 von etwa 218 Millionen abgesetzten Einheiten in den zurückliegenden 12 Monaten auf nur noch 191 Millionen, erholten sich zuletzt jedoch wieder auf 200 Millionen verkaufte Modelle in den zurückliegenden 12 Monaten. Damit liegt Apple nur knappe 13 Prozent unter dem Allzeithoch 2015.

Grundsätzlich werden die Geräte heutzutage länger aktiv genutzt als frühere iPhone-Generationen und kommen vier bis fünf Jahre in erster Hand zum Einsatz. Zudem spielen Neukunden nur noch eine kleine Rolle was die Geräte-Nachfrage angeht.

So geht Cybart davon aus, dass Apple jährlich nur noch 20-30 Millionen neuer iPhone-Nutzer gewinnen kann. Ein Wert der 2020 ein neues Allzeittief erreichen dürfte und voraussichtlich weniger als 20 Prozent aller verkauften Neugeräte ausmacht. So ist der Großteil des Geräte-Absatzes mittlerweile auf Upgrades bereits zufriedener Bestandskunden zurückzuführen.

Unterm Strich wächst Apples „installed base“ damit weiter kontinuierlich seit dem Verkaufsstart des ersten iPhone-Modells 2007 und schickt sich sogar an, die Rekordmarke von 231 Millionen verkauften Geräten in einem 12-Monats-Fenster bereits im kommenden Jahr zu überholen.

Cybart prognostiziert, dass Apple bereits im ersten Halbjahr eine neue Bestmarke von 240 Millionen verkauften Geräten in 12 Monaten einstellen könnte. Dies würde 4 Prozent über dem bisherigen Verkaufsrekord liegen.