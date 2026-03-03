Vavideo: Mediatheken-Suchmaschine jetzt als App verfügbar

Die Mediathek-Suchmaschine Vavideo, die wir bereits 2013 als Browser-Alternative zu MediathekWebView vorgestellt haben, steht seit wenigen Tagen auch als eigenständige App bereit.

Direktlinks zu Filmen und Serien

Während sich das Angebot bislang vor allem an Nutzer richtete, die im Web nach Inhalten aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken suchten, erweitert die neue Anwendung den Zugriff nun um eine für das iPhone optimierte Oberfläche.

Wie schon die Webversion bündelt auch die App die Inhalte zahlreicher öffentlich-rechtlicher Sender. Dazu zählen unter anderem ARD, ZDF, NDR, ARTE, 3sat, KiKA und Phoenix. Statt jede Mediathek einzeln aufzurufen, lassen sich Sendungen, Filme und Dokumentationen zentral durchsuchen.

Zentrale Suche und TV-Programm

Die App ermöglicht eine gleichzeitige Suche über mehrere Mediatheken hinweg. Die Trefferliste zeigt neben dem Titel auch eine Kurzbeschreibung, das Ausstrahlungsdatum, die Laufzeit und Angaben zur Verfügbarkeit. Darüber hinaus können Nutzer gezielt nach Sendern oder Kategorien wie Nachrichten, Wissen, Unterhaltung oder Sport filtern.

Ein integriertes TV-Programm bietet eine Übersicht über das laufende und kommende Fernsehprogramm, HD-Plus bleibt jedoch auch weiterhin unsere Empfehlung. Inhalte lassen sich nach Tag und Sender sortieren. Einzelne Beiträge können bewertet werden. Zudem stellt die App sowohl klassische Mediathek-Links als auch direkte Download-Links in unterschiedlichen Qualitätsstufen bereit, sodass Inhalte bei Bedarf gespeichert werden können.

Technisch greift die Anwendung über eine JSON-Schnittstelle auf die Daten zu. Diese Form der strukturierten Datenübertragung sorgt für kurze Ladezeiten und eine flüssige Darstellung der Inhalte. Auf Macs mit Apple-Prozessoren kann zudem die iPad-Version der App genutzt werden. Damit entsteht eine Alternative zur früher verfügbaren Mediathek.app, die vor Jahren eingestellt wurde.

Vavideo ist bereits seit 2012 online und zählt zu den etablierten Angeboten für die mediathekübergreifende Suche.