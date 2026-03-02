Mehr Leistung, robusteres Display und MagSafe
Das iPhone 17e ist da: Jetzt mit 256 GB, zum Preis des Vorgängers
376 Tage nach dem Start des iPhone 16e erweitert Apple seine aktuelle iPhone-Familie um das iPhone 17e. Das neue Modell positioniert sich als günstigster Vertreter der iPhone-17-Familie und übernimmt zentrale Funktionen der teureren Varianten. Zum Einsatz kommt erstmals der A19-Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird.
Vorbestellungen ab 4. März
Die neue Prozessorgeneration soll Alltagsaufgaben ebenso wie rechenintensive Anwendungen beschleunigen. Laut Hersteller arbeitet die CPU bis zu doppelt so schnell als noch im iPhone 11.
Ebenfalls neu ist das von Apple entwickelte Mobilfunkmodem C1X. Es erreicht höhere Datenraten als das im iPhone 16e verbaute Modul und arbeitet energieeffizienter. Das wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus, die laut Apple für einen ganzen Tag ausgelegt ist. Geladen wird per USB C mit bis zu 50 Prozent in rund 30 Minuten. Kabelloses Laden ist über MagSafe und Qi2 mit bis zu 15 Watt möglich.
Das 6,1 Zoll große OLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits im HDR-Modus. Eine neue Generation des Ceramic Shield soll Kratzer besser abwehren und Reflexionen reduzieren.
48 Megapixel Kamera und Satellitenfunktionen
Auf der Rückseite arbeitet eine 48-Megapixel-Kamera mit sogenannter Fusion-Technik. Sie erlaubt neben Standardaufnahmen auch einen zweifachen Zoom in optischer Qualität. Porträtfotos lassen sich nachträglich anpassen, da Tiefeninformationen automatisch gespeichert werden. Videos nimmt das Gerät in 4K mit Dolby Vision auf.
Für Notfälle stehen Satellitenfunktionen bereit. Nachrichten, Notrufe oder Standortfreigaben können auch ohne Mobilfunknetz versendet werden. Zudem erkennt das iPhone 17e schwere Autounfälle und kontaktiert bei Bedarf Rettungsdienste.
Das Gerät startet erstmals mit 256 GB Speicher und kostet 699 Euro. Optional sind 512 GB verfügbar. Vorbestellungen beginnen am 4. März, die Auslieferung startet am 11. März. Angeboten wird das Modell in Schwarz, Weiß und einem neuen Rosaton.
iPhone 17e – Die Eckdaten im Überblick
- Display: 6,1 Zoll Super Retina XDR (OLED), bis zu 1.200 Nits HDR Spitzenhelligkeit
- Schutz: Ceramic Shield 2 mit verbesserter Kratzfestigkeit und reduzierten Reflexionen
- Gehäuse: Aluminium, IP68 Schutz gegen Wasser und Staub
- Chip: A19 (3 Nanometer), 6 Core CPU, 4 Core GPU, 16 Core Neural Engine
- Mobilfunk: Apple Modem C1X, bis zu doppelt so schnell wie C1 im iPhone 16e, energieeffizienter
- Kamera: 48 MP Fusion, 2x Tele Zoom in optischer Qualität, Nachtmodus, Porträtfunktionen mit nachträglicher Anpassung
- Video: 4K Dolby Vision bis 60 fps, 3D Audio, Audiomix, Windgeräusch Reduktion
- Laden: USB C Schnellladen, bis zu 50 Prozent in ca. 30 Minuten mit 20W Netzteil oder stärker
- Wireless: MagSafe und Qi2, kabelloses Laden bis 15 W
- Sicherheit: Notruf SOS über Satellit, Nachrichten über Satellit, Pannendienst über Satellit, Standortfreigabe über „Wo ist?“ per Satellit, Unfallerkennung
- Speicher: 256 GB oder 512 GB
- Farben: Schwarz, Weiß, Hellrosa mit mattem Finish
- Preis und Start: ab 699 Euro, Vorbestellung ab 4. März, erhältlich ab 11. März
Fühle mich mit meinem 16 Pro mit 128 GB echt … naja, eingeschränkt.
Zumal das Speicherplatz- und Cache-Management auf iOS echt grottig ist. Und viele auch einfache Apps ohne Sinn und Verstand auf mehrere 100 MB kommen.
Titel
0
Videos
268
Fotos
6.563
Apps
221
Kapazität
256 GB
Verfügbar
167,67 GB
Seit ein paar Wochen hab ich 256
Ist aber mehr fürs Gefühl ^^
Für mich hat geholfen Apple Intelligence auszuschalten, hat immerhin 7GB frei gemacht. Vermisse auch nicht groß was..
Da muss ich dir recht geben. Irgend eine App mit wenig umfang hat mehrere 100 mb, naja das liegt wohl daran das die zig ad tracker an Bord haben
Woher weißt du, dass es grottig ist? Weil bei dir Speicher belegt wird und es im Verhältnis zu deinen gesamten 128GB dir viel vorkommt?
Verstehe die Frage nicht. Ich sehe doch, welche App und welche Cache wie viel Speicher belegt.
Du sprichst von grottig? Was denn? Woher weißt du, dass es grottig gemacht ist?
Du kannst attestieren, dass dir zu viel vom System belegt wird bei 128gb, aber ob das grottig oder gut gelöst ist technisch, kannst du eigentlich fast nicht beurteilen.
@selber: sowas nennt man eine schlüssige Beweisführung!
Bravo! :-)
Für die Größe der Apps kann Apple weniger was, wenn du die aus dem AppStore meinst. Aber Apple hilft dir da sogar mit der Funktion „App auslagern“. Das macht er sogar automatisch wenn er merkt, dass du die App längere Zeit nicht benutzt hast.
Nö, das iOS hat eigentlich ein sehr gutes Speichermanagement.
Dass Apps oft 3-4stellige MB groß sind, ist nicht die Schuld des iOS, sondern Schuld der App-Entwickler, die nicht die UI-Frameworks des iOS verwenden, sondern eben eigene – bzw. „cross-plattform“ Frameworks, die dann auch Android und ggfs. andere Plattformen in einem Aufwasch mit abdecken können.
Und oft implementieren diese Frameworks das komplette UI nochmals selbst, damit dieses auf jeder Plattform identisch funktioniert. Und das bedeutet auch, dass das „halbe iOS“ eben nochmals nachprogrammiert in der App selbst steckt und extrem viel Platz zusätzlich verschlingt.
Würden die App die native UI des iOS direkt verwenden, würden diese nur noch einen Bruchteil des Speicherplatzes verbrauchen. Aber dann müsste sich die Entwickler um iOS und Android (und ggfs. weiteren Plattformen) mit jeweils eigenem extra Code selbst kümmern, was mehr Arbeit macht.
Bei mir hat geholfen das iPhone 17 Pro Max mit 1 TB zu kaufen. Vom iPhone 8 Plus bis zum 15 Pro Max hatte ich immer die 256GB Variante. Mittlerweile komme ich damit aber nicht mehr zurecht.
Ist das der Slogan um den Orangenmann zu gefallen?
Was stimmt mit dir und solchen wie dir nicht?
Wer weiß… ;-)
2x Zoom in optischer Qualität ist mal wieder Irreführung.
Wieso?
Die Upgrades sind ordentlich und mich wundert, dass Apple bei den aktuellen Speicherpreisen den Preis hält. Der Vorgänger war ein Reinfall, aber das ist jetzt wirklick kein schlechter Deal. Wenn das Teil beim Straßenpreis noch einen 100er runtergeht, schlag ich vermutlich zu und ersetze mein 14 Pro. Brauche dir ganzen Kameras und das 120 Hz Display nicht. Mit welcher Kamera aus welchem Modell ist denn die 48 MP Variante des neuen Modells vergleichbar?
Nicht verwunderlich. Es war reichlich Währungsgewinn wegen einem nicht angepassten Europreis (Dollarkurs ist deutlich gefallen).
Kein Unternehmen schaut zurück und bringt vergangene Gewinne wieder zum Kunden zurück…. Daher ist das mit dem Blick von Heute kalkuliert!
Vermutlich mit der Hauptkamera des iPhone 17. Die hat ja auch den 2fach Crop-Zoom.
Apple orientiert sich bei den Preisen nicht an den Herstellungskosten (sonst wären alle Geräte deutlich Günstiger) sondern daran, was der Markt hergibt.
D.h., wie viel sind die US-Amerikaner, Chinesen und Europäer bereit zu zahlen.
„Laut Hersteller arbeitet die CPU deutlich schneller als noch im iPhone 11.“
Das würde ich doch sehr hoffen…
Und achtmal schneller als bei 3G. ;)
Das heißt die Vorstellung erfolgte nur durch eine Pressemeldung und nicht durch eine persönlichere Vorstellung durch Apple?
Wie es zu erwarten war… ja
Dafür die ganzen Ankündigungen. Seltsam, wie Apple das macht.
War doch klar. Was hast du erwartet? Ein wirklich neues Apple Produkt wird es auch nicht geben. Alljährliche Produktpflege halt. Das günstige MacBook ist dann die Neuigkeit und wird von Apple marketingtechnisch als das neue Produkt abgefeiert werden. ;)
So, die erste Produktpflege ist nun da. Geht es die ganze Woche so jetzt weiter oder kommt auch mal was wirklich Neues ? Man wird uns wahrscheinlich das günstigste MacBook als DIE Neuheit verkaufen wollen. ;)
Nett, wäre was, wenn ich nicht der Intuition verfallen wäre alles auf Europa umzustellen……
So wird’s im Sommer ein Jolla Phone.
Viel Spaß damit. Wird dir zwar nicht weiterhelfen aber versuche mal dein Europa First Ding ;)
Sind wir gespannt wie weit sich das verbreiten wird…
Ist doch ein Rohrkrepierer dein Jolla.
Ah stimmt, gut das Du das sagst, dann bestelle ich es natürlich sofort ab….:-)
Leistungstechnisch wird es den aktuellen iPhones deutlich hinterher hinken. Weiterhin stecken im iPhone mehr Komponenten aus Europa, als im Jolla Phone.
Schon einmal ein Jolla Phone gehabt? Falls nicht würde ich dir empfehlen erst einmal abzuwarten, bis du es in den Händen hältst und hoffe, dass du technisch nicht ganz unversiert bist. Hab den Nexus4 Port betreut und alle Geräte von denen. Das letzte Phone, C2, ist bis heute schwer nutzbar und nicht zu vergleichen mit Android und iPhone. Wo ich einstimme ist, dass im Rahmen der digitalen Souveränität man hier gezielt reingehen fördern sollte. Für die geringe Anzahl an Leuten, die daran arbeiten ist es beachtlich, was zu Stande gekommen ist.
Dann solltest du tunlichst die Finger vom Jolla Phone lassen, denn darin steckt tatsächlich extrem wenig Hardware aus Europa.
Zerstöre ihm doch nicht seinen Traum. Wenn da EU drauf steht, wird schon EU drin sein…. Wird es aber nicht. Vermutlich ist das Gehäuse und die Endmontage die einzigen Bestandteile, die die EU-Grenzen von außen nicht gesehen habe. Der Rest kommt von SoC, über Kameramodul, über Display hin zum Akku sowie alles andere aus Fernost. Software wird sich zeigen. Ich bin schon auf die ersten Einträge in den Foren gespannt, im Rahmen derer sich die User beschweren, warum denn kein Google PlayStore auf dem Gerät vorhanden wäre.
Yupp, die Endmontage und das Aufspielen der Software erfolgt in Europa (Finnland). Das Gehäuse und so ziemlich alles was darin steckt kommt von außerhalb Europas. Das ist beim „aktuellen“ Jolla Phone C2 von 2024 so (leistungstechnisch ist allerdings selbst ein iPhone XS von 2018 schneller). Und das wird auch beim kommenden Modell so sein. Es dürften sogar mehr europäische Komponenten im iPhone als im Jolla Phone stecken, denn im iPhone sind zumindest Komponenten von Infineon, NXP, STM, Trumpf, Bosch, AMS und Co. Jolla benennt hingegen keinen einzigen Zulieferer aus Europa und beruft sich nur darauf, dass das „Design“ in Europa entwickelt wurde.
Ist das besser als ein iPhone 15 Pro?
In einigen Punkten, ja aber vermutlich nicht in allem.
Nein: https://www.apple.com/de/iphone/compare/?modelList=iphone-17e,iphone-15-pro
Ich lese gerade die Vergleichsliste und bin erschrocken was das 15 pro mehr kann… es ist im Prinzip nicht viel und den Aufpreis überhaupt nicht wert
Der Chip ist wohl schneller und es hat Ceramic Shield 2.
Aber das 15 Pro hat eine bessere Kamera, die Dynamik Island, ein 120 Hz Display, Always On Display, das Display des 15 Pro ist heller. Also nein man kann nicht sagen das ein 17e besser als ein 15 Pro ist.
Danke :-)
Die Kameras vom 15 Pro sind schon viel besser würde ich sagen. Da würde ich nicht wechseln.
Warum sind die Kameras besser?
Das 15Pro hat auch „nur“ eine 48MP Kamera und ob die mehr kann, hm?
Ja, durch die anderen Objektive ist mehr möglich, aber eben „nur“ mit 12MP. Und die haben m.E. ein höhere Bildrauschen und geben im Vergleich ein unschärferes Bild.
Die Pro Versionen haben meines Wissens alle 3 Kameras.
Man sieht eben, dass das meckern der ganzen Jahre Quatsch war.
Ja, Apple war und ist teuer und hat hohe Margen – aber das rentiert sich in den volatileren (Krisen-) Zeiten eben sehr gut. Apple ist außerdem King was Verträge und Lieferketten angeht.
Deshalb bleiben die Preise länger stabil und müssen wenn, dann nur minimal angepasst werden – eben anders als bei Samsung, die ohne wirklich ersichtlichen Grund viel teurer geworden sind.
Was viele nicht wissen. Die haben Lager wo die auch Ressourcen lagern. Wegen solche Situationen.
Hm, was? Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Zudem, wo ist Apple preisstabil (außer im
eigenen (refurb) Shop? Und was hat Samsung damit zu tun?
Apple ruft Preise aus, die (meist) völlig losgelöst vom eigentlichen Wert der Hardware sind, da muss natürlich nicht groß was angepasst werden – machen sie trotzdem seit Jahren.
Weißt Du, was das Wort „stabil“ bedeutet?
Mit 1200 Nits kann man es draußen in der Sonne nicht nutzen
Doch schon
Ich glaub nit.
Schneller als im iPhone 11?
Naja, davon sollte man schon ausgehen, oder ?
Ist das Display des iPhone 17e immer noch ein 60Hz Display? Apple kann es echt nicht lassen, oder ?
Komisch, dass man in eurem Artikel als iPhone-Experten auf einem iPhone-Blog keinen einzigen Hinweis erhält, ob das Display jetzt 60hz oder 120hz hat
Kein Hinweis, weil nur 60 Hz und damit unveränderter Standard. Es wird auch nicht darauf hingewiesen, dass schon wieder USB-C verbaut wurde.
Doch, es steht doch das über USB c geladen wird im Text.
Hat noch jemand außer mir das Logo „Apple Intelligence² “ (also nicht als Fußnote, sondern als „im Quadrat“) gesehen? Es war kurz nach dem Release über den Produktbild des 17e zu sehen…scheinbar haben sie es schnell wieder entfernt und nun ein Bild ohne den Hinweis hochgeladen…das war vermutlich erst als großes Finale der Ankündigungen dieser Woche geplant…
Korrektur: Das Apple Intelligence^2 Logo ist immer noch da, auch das iPhone Air, 17 und 16 haben die hochgestellte Zwei. Das iPhone 17 Pro dagegen hat eine hochgestellte Drei…Hmmm
Schade, ist doch nur die Fußnote…ungewöhnlich groß…
Apple Intelligence ist doch schon seit 2024 angekündigt worden. Apple bekommt die angekündigten Funktionen nur nicht übertragen in die Realität. ;) ;)
Dank Google Gemini wird Apple das umlabeln und uns endlich als Apple Intelligence verkaufen können:)
Danke Google!
Billiger … ohne Worte
ohne promotion ohne mich
Bis auf die Kamera ist es für mich das perfekte iPhone.
Der gleiche Topfen seit Jahren neu aufgewärmt. Irgendwann wird’s langweilig Apple!
Sicher dass der C1X drin ist?
Ich habe das 16e mal mit dem 17e im Apple Store verglichen. Nur der Chip ist neu und MagSafe. Fast das gleiche Handy
120 Hz?
Hat es nicht. ;)
Nicht vorhanden, zumindest wird es nicht gelistet
Das hübscheste Phone im Lineup ohne diese dämlichen mehrstufigen kamerahöcker.