Das iPhone 17e ist da: Jetzt mit 256 GB, zum Preis des Vorgängers

376 Tage nach dem Start des iPhone 16e erweitert Apple seine aktuelle iPhone-Familie um das iPhone 17e. Das neue Modell positioniert sich als günstigster Vertreter der iPhone-17-Familie und übernimmt zentrale Funktionen der teureren Varianten. Zum Einsatz kommt erstmals der A19-Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wird.

Vorbestellungen ab 4. März

Die neue Prozessorgeneration soll Alltagsaufgaben ebenso wie rechenintensive Anwendungen beschleunigen. Laut Hersteller arbeitet die CPU bis zu doppelt so schnell als noch im iPhone 11.

Ebenfalls neu ist das von Apple entwickelte Mobilfunkmodem C1X. Es erreicht höhere Datenraten als das im iPhone 16e verbaute Modul und arbeitet energieeffizienter. Das wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus, die laut Apple für einen ganzen Tag ausgelegt ist. Geladen wird per USB C mit bis zu 50 Prozent in rund 30 Minuten. Kabelloses Laden ist über MagSafe und Qi2 mit bis zu 15 Watt möglich.

Das 6,1 Zoll große OLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits im HDR-Modus. Eine neue Generation des Ceramic Shield soll Kratzer besser abwehren und Reflexionen reduzieren.

48 Megapixel Kamera und Satellitenfunktionen

Auf der Rückseite arbeitet eine 48-Megapixel-Kamera mit sogenannter Fusion-Technik. Sie erlaubt neben Standardaufnahmen auch einen zweifachen Zoom in optischer Qualität. Porträtfotos lassen sich nachträglich anpassen, da Tiefeninformationen automatisch gespeichert werden. Videos nimmt das Gerät in 4K mit Dolby Vision auf.

Für Notfälle stehen Satellitenfunktionen bereit. Nachrichten, Notrufe oder Standortfreigaben können auch ohne Mobilfunknetz versendet werden. Zudem erkennt das iPhone 17e schwere Autounfälle und kontaktiert bei Bedarf Rettungsdienste.

Das Gerät startet erstmals mit 256 GB Speicher und kostet 699 Euro. Optional sind 512 GB verfügbar. Vorbestellungen beginnen am 4. März, die Auslieferung startet am 11. März. Angeboten wird das Modell in Schwarz, Weiß und einem neuen Rosaton.



iPhone 17e – Die Eckdaten im Überblick