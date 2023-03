Zahlungen mit dem iPhone annehmen: US-Funktion expandiert

Die von Apple im Februar des letzten Jahres angekündigte Bezahlfunktion „Tap to Pay“ ist eine der Geldfunktionen die Apple bislang nur in den Vereinigten Staaten anbietet, die jedoch das Zeug dazu hat, auch hierzulande recht schnell bereitgestellt zu werden.

Anders als Apple Pay Cash, der Geldversand per Kurznachricht, oder die Apple Card, Apples Kreditkartenangebot für den amerikanischen Markt, richtet sich die „Tap to Pay“-Funktion nicht direkt an die Endverbraucher, sondern zielt auf Zahlungs-Dienstleister wie PayPal, Square und Co. ab, die ihren Kunden bereits die Verwaltung von Zahlungseingängen anbieten und ihre Terminal-Dienste und Web-Transaktionen fortan auch um die Entgegennahmen von Zahlungen mit dem iPhone ergänzen können.

Für alle Wix-Kunden in den USA

Dass es so zu vergleichsweise schnellen Ausweitungen des Angebotes kommen kann, zeigt die Online-Plattform Wix, die ihren Website-Baukasten auch hierzulande anbietet.

Wie das in Tel Aviv beheimatete Unternehmen heute bekanntgegeben hat wird man allen Kunden in den Vereinigten Staaten fortan die Möglichkeit anbieten, Apples „Tap to Pay“-Funktion zum Annehmen von kontaktlosen Zahlungen einzusetzen.

20 Cent und 2,6 Prozent vom Betrag

Pro Transaktion wird für den Empfänger der Zahlung dabei eine gebühr von 2,6 Prozent des Betrages plus eine Transaktionsgebühr von 20 Cent fällig. Wer auf dem Wochenmarkt eine Jacke für 50 US-Dollar verkauft, verdient also nur 48,50 Dollar.

Zudem reglementiert Wix die Produkte, die Verkauft werden dürfen. Nicht zulässig sind pornographische Inhalte aller Art, „Erwachsenen Entertainment“, Finanzprodukte wie Kredite oder Garantieverlängerungen, VPNs oder Cloud-Speicher-Dienste und etliche andere Produkte oder Dienstleistungen, die Wix auf dieser Übersichtsseite zusammengestellt hat.