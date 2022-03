HomeKit-Türschloss von tedee fortan auch in Schwarz

tedee bringt sein mit HomeKit kompatibles Türschloss in einer weiteren Farbvariante auf den Markt. Ergänzend zu der bislang nur silberfarben erhältlichen Version wird es in Kürze auch eine Ausführung in Schwarz geben, passend dunklen Türen oder schwarzen Türgriffen.

Die schwarze Version des Schlosses ist wie Standardversion auch zum Preis von 279 Euro über den tedee-Vertrieb oder Amazon erhältlich und lässt sich entweder direkt über Bluetooth oder in Verbindung mit einer optionalen Bridge auch über WLAN ansprechen, programmieren und bedienen.

Alternativ zu Funktion über die tedee-App ist das Türschloss ab Werk mit HomeKit kompatibel und kann optional auch über Alexa oder den Google Assistant angesprochen werden.

Angesichts der kompakten Bauweise – tedee ist gerade mal so groß wie ein Türknauf – scheint uns der mit der Installation verbundene Aufwand jedoch nennenswert größer als bei vergleichbaren Systemen. Entweder ist man dazu bereit, den vorhandenen Zylinder gegen einen für tedee zertifizerten zu ersetzen, oder man setzt auf eine von tedee angebotene Adapterlösung in Verbindung mit einem abgesägten Schlüssel. Konkurrierende Produkte wie Nuki oder Yale sind zwar größer, lassen sich dafür in der Regel aber auch einfach und schnell auf ein vorhandenes Schloss aufsetzen.