Wie Safari: Firefox Mobile legt das Adressfeld nach unten

Die Entwickler von Firefox für iOS haben ein wenig bei Safari abgeschaut. Mit der neu verfügbaren Version 98.0 des Webbrowsers wird das kombinierte Such- und Adressfeld des Webbrowsers wie bei Safari seit iOS 15 der Fall standardmäßig am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Positiv ist in diesem Zusammenhang jedoch anzumerken, dass Firefox seinen Nutzern weiterhin die Möglichkeit bietet, alles beim Alten zu belassen. So hat man in den Einstellungen der Browser-App die Möglichkeit, zwischen der Darstellung oben under unten zu wählen. Lasst euch hierbei nicht verwirren, in der deutschen Version von Firefox wird der entsprechende Menüpunkt „Symbolleiste“ genannt.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, etwas mehr Farbe auf die Startseite von Firefox zu bringen. Über das Firefox-Symbol in der linken oberen Ecke der Startseite kann man zwischen den verfügbaren Farben wechseln. Die aktuell vier verschiedenen verfügbaren Hintergrundbilder können auch über den Einstellungsbereich „Startseite“ eingesehen werden.