YouTube testet Bild-in-Bild-Wiedergabe auf iOS-Geräten

YouTube arbeitet offenbar an der Einführung einer „Bild in Bild“-Funktion auf iOS-Geräten. Wie es scheint, können ausgewählte Nutzer die Neuerung bereits testen. Der Entwickler Daniel Yount hat das Ganze auf seinem iPad im Video festgehalten.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020