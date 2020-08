Trüberbrook kommt als Premium-App, Bridge Constructor trifft auf Zombies

Nächste Woche wird die iOS-Version von Trüberbrook veröffentlicht. Ein Blick auf die im App Store bereits vorhandene Möglichkeit zur Vorbestellung macht gute Laune. HeadUp Games verzichten auf In-App-Käufe und bieten das Spiel für 5,49 Euro als Premium-App an.

Solche Vermarktungskonzepte sind mittlerweile eine gesonderte Erwähnung wert. Wir sehen den Fixpreis als Garantie für ein entspanntes Spiel mit klar kalkulierbaren Kosten. Die neue iOS-Version lässt sich auf dem iPhone und iPad gleichermaßen spielen.

Das Mystery-Adventure kann mit ansprechenden Kulissen, ansprechender Handlung und einer Fülle an ins Spiel verpackten Rätseln punkten. Spaß macht der unter der Feder des Neo Magazin Royale entstandene Titel auch aufgrund der gelungenen Synchronisierung. Unter anderem haben Justin Beard, Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow, Jan Böhmermann und Katjana Gerz den Charakteren ihre Stimmen geliehen.

Trüberbrook für iOS – Spielbeschreibung:

»Trüberbrook« ist ein atmosphärisches Mystery / Sci-Fi Adventure Game. Begib dich auf eine abenteuerliche Reise in ein Paralleluniversum der 1960er Jahre – in der deutschen Provinz!

Schauplatz ist das abgelegene Luftkurörtchen Trüberbrook in der deutschen Provinz in den späten 1960er Jahren. Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt – wo er schließlich die Welt retten muss!

Rätsel! Spannung! Aufregung! Ein atemberaubendes Singleplayer Adventure!

Nie dagewesener Genremix aus Sci-Fi, Heimatfilm und Mystery

Eine mitreißende Story, spannende und herausfordernde Puzzles

Universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung und Dinosaurier

Aufwändig handgebaute Miniaturkulissen

Deutsche & englische Sprachausgabe, sorgfältig besetzt mit u.A. Justin Beard, Nora Tschirner und Jan Böhmermann.

Ein atmosphärischer, stimmungsvoller Soundtrack

Bridge Constructor: The Walking Dead

Headup Games haben anlässlich der aktuell stattfindenden Spielemesse übrigens auch eine neue Version des Erfolgstitels „Bridge Constructor“ angekündigt. Hier dürfen sich Nutzer auf einen Mashup aus dem Brückenbauspiel und der Zombie-Reihe „The Walking Dead“ freuen.

Der neue Titel soll noch in diesem Jahr für die noch ausstehenden Konsolenmodelle PlayStation 5 und Xbox Seriex X sowie für aktuelle Geräte wie die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs, Android und natürlich iOS erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es jetzt schon.