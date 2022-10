YouTube Premium: Familien-Abo wird teils deutlich teurer

Abonnenten von YouTube Premium müssen sich auf eine weitere Preiserhöhung gefasst machen. Die Google-Tochter hat die Preise für ihr Familien-Abo in verschiedenen Ländern deutlich angehoben. Deutsche Nutzer können sich dabei wohl am besten an den Dollar-Preisen orientieren. In den USA kostet YouTube Premium für Familien jetzt 22,99 Dollar statt zuvor 17,99 Dollar.

Der Ursprungspreis in Höhe von 17,99 Dollar ist analog zu den hierzulande für das Premium-Abo von YouTube fälligen 17,99 Euro. Bislang scheint es allerdings so, als blieben die hiesigen Abo-Preise für YouTube erstmal unverändert. Ein Blick auf die Preisübersicht für Deutschland zeigt weiter die gewohnte Staffelung mit 11,99 Euro für die Einzelmitgliedschaft, 17,99 Euro für die Familienmitgliedschaft für insgesamt bis zu sechs Personen und 6,99 Euro für die Studentenmitgliedschaft.

Gegenüber dem Magazin The Verge hat eine YouTube-Sprecherin entsprechende Preiserhöhungen in den USA sowie Kanada, Großbritannien, Japan, Indonesien, Brasilien, der Türkei und Argentinien bestätigt. Man mache sich derartige Entscheidungen nicht einfach und wisse durchaus, wie hart sich dergleichen auf zahlende Kunden auswirken könne. Der neue Preis reflektiere den Wert von YouTube Premium und schaffe die Basis dafür, dass weitere Premium-Funktionen entwickelt und die auf YouTube verfügbaren Künstler und Filmemacher entsprechend vergütet werden.

YouTube Music macht das Werbefrei-Abo teuer

Wir haben uns schon mehrfach über Googles Preispolitik bei YouTube Premium ausgelassen. Knackpunkt ist hier eindeutig die Tatsache, dass Google die werbefreie Nutzung von YouTube mit YouTube Music kombiniert. Wer keinen anderen Musikdienst nutzt, kommt dabei sicher auf seine Kosten, will man sich allerdings nur von der auf YouTube gezeigten Werbung freikaufen, sind die monatlichen Gebühren definitiv zu hoch.

Google experimentiert zwar schon seit geraumer Zeit auch mit einen reinen YouTube-Werbefrei-Abo für 6,99 Euro, bietet diese Option aber weiterhin nicht für Endkunden an. YouTube Premium beinhaltet in der Standardversion den Zugriff auf YouTube Music, YouTube-Inhalte ohne Werbe­anzeigen, Down­loads und die Hinter­grund­wieder­gabe.

An dieser Stelle auch gleich nochmal der Hinweis, dass die YouTube-Abos als In-App-Kauf in der iOS-App nochmal teurer sind, als wenn man sie über die YouTube-Webseite kauft. Aktuell fallen hier dann jetzt schon 22,99 Euro für die Familienmitgliedschaft an, die Einzelmitgliedschaft kostet als In-App-Kauf 15,99 Euro pro Monat.