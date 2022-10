Signal-Gruppenanrufe werden in der iOS-Anrufliste angezeigt

Signal bringt in Version 5.58 zudem verschiedene Fehlerkorrekturen und Verbesserung, so versprechen die Verantwortlichen jetzt auch eine schnellere Fotoauswahl auf Geräten mit iOS 16.

Die Messenger-App Signal bessert mit einem kleinen Update für das iPhone nach. Mit der neuen Version 5.58 zeigen sich den Entwicklern zufolge die Gruppenanrufe besser in iOS integriert. Die Telefonate werden jetzt auch wenn sie über Signal geführt wurden in der Anrufliste von iOS angezeigt.

