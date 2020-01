YouTube: Castro sichert Tonspuren, ausgesuchte Kanäle im RSS-Abo

Die Sideloading-Funktion der Podcast-App Castro war im Zusammenhang mit der Apple Watch erst gestern Thema auf ifun.de. Jetzt liefern die Entwickler der unserer Meinung nach besten Podcast-App einen zusätzlichen, hilfreichen Tipp nach.

Ready for another hidden gem?

Plus subscribers can listen to audio from YouTube in Castro.

1. Open the video in Safari

2. Tap the Share button

3. Tap "Sideload to Castro"https://t.co/y532oviOK6 pic.twitter.com/JOuqOKQ6XI

— Castro Podcasts (@CastroPodcasts) January 15, 2020