Xiaomis Küchengeräte mit App-Steuerung: Bewährt und heute als „Spring Deals“

Den Wasserkocher würden wir auch gänzlich ohne App-Anbindung so noch mal kaufen. Das schlicht weiße Modell lässt keinen Kontakt zwischen Wasser und Kunststoff zu, zeigt die aktuelle Temperatur des Wassers über eine kleine LED-Anzeige am Griff an und erledigt seinen Job schnell und zuverlässig. Kalte 1,5 Liter kochen in etwa fünf Minuten.

Da wir die beiden Küchengeräte selbst täglich (was den Wasserkocher angeht) beziehungsweise im Fall der Heißluftfritteuse zumindest regelmäßig nutzen, nehmen wir die nur heute gewährten Preisreduktionen von jeweils 20 Prozent an dieser Stelle zum Anlass, die smarten Geräte noch mal zu empfehlen.

