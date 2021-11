Mi Smart Kettle Pro: Der neue App-Wasserkocher von Xiaomi ausprobiert

Uns hat die Digitalanzeige so gut gefallen, dass das alte Xiaomi-Modell seinen Weg ins Landhaus antreten wird und der neue Smart Kettle Pro einen festen Platz in der heimischen Küche bekommt.

Die „Keep Warm“-Taste erhitzt das bereits gekochte Wasser erneut auf die zuvor eingestellte Wunschtemperatur. Eben jene Temperatur lässt sich über die offizielle Xiaomi-Applikation Mi Home konfigurieren, die dem Wasserkocher im Vergleich zum Vorgänger eine neue Oberfläche spendiert hat. Die App erkennt den Wasserkocher, sobald dieser in der Nähe ist, per Bluetooth automatisch.

Was hingegen neu ist, sind die beiden Bedienelemente am Griff und das Zwei-Zahlen-Display, das die aktuelle Wassertemperatur anzeigt. Während der Vorgänger noch auf Soft-Touch-Bedienelemente setzte, die lediglich berührt werden mussten, kommen beim neuen Modell zwei Drucktaster zum Einsatz, die beim Aktivieren hörbar klicken.

Was Bauform und Aufbau angeht, ist das stets um die 45 Euro teure Pro-Modell seinem Vorgänger nahezu identisch. Im Inneren kommt das Wasser ausschließlich mit Edelstahl in Berührung, der Deckel des 1,5 Liter fassenden Wasserkochers lässt sich mit einem soliden Druckknopf im Griff öffnen, der auch langfristig nicht Gefahr läuft zu verkalten.

Ein großer Schreck und ein willkommener Anlass, Xiaomis jungen Mi Smart Kettle Pro direkt auf dem Absatz zu ordern. Dessen Vorgänger haben wir auf ifun.de bereits 2019 besprochen und seit seiner Berücksichtigung zufrieden im Einsatz. Was uns interessiert hat: Was ist beim Pro-Modell anders?

Beim Landhaus-Besuch am vergangenen Donnerstag haben wir nicht schlecht gestaunt: Der No-Name-Wasserkocher, der in der dortigen Küche bislang zuverlässig sein Dienst verrichtete, war vier Tage nach dem letzten Besuch immer noch eingeschaltet, roch komisch und zeigte im Inneren keine silber-blanke Kochplatte mehr an, sondern einen nahezu schwarzen Boden der kurz davor zu stehen schien, sich durch sein Kunststoff-Gehäuse hindurch zu schmelzen.

Insert

You are going to send email to