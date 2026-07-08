iOS 27: Apple bereitet Autoschlüssel für Lucid und Xiaomi vor

Apple bereitet offenbar die nächste Erweiterung für den digitalen Autoschlüssel in der Wallet-App vor. In der dritten Entwickler-Beta von iOS 27 finden sich Hinweise auf Lucid und Xiaomi. Damit könnten künftig weitere Fahrzeuge direkt per iPhone oder Apple Watch geöffnet, abgeschlossen und gestartet werden.

Der Hinweis stammt aus dem Code der aktuellen iOS-27-Beta und wurde von MacRumors dokumentiert. Dort tauchen die Kennungen „LCID“ und „XIA1“ auf, die naheliegend Lucid und Xiaomi zugeordnet werden. Eine offizielle Ankündigung von Apple oder den beiden Herstellern gibt es bislang aber nicht.

Lucid war bereits angekündigt

Lucid ist in diesem Zusammenhang keine völlige Überraschung. Apple hatte die Marke bereits im vergangenen Jahr zusammen mit mehreren weiteren Herstellern für die Car-Key-Erweiterung in Aussicht gestellt. Wir hatten damals über die 13 zusätzlichen Fahrzeugmarken berichtet. Der Hersteller bietet mit seiner eigenen App bereits einen Mobile Key an, der das Smartphone als Zugangsschlüssel nutzt. Die Integration in Apple Wallet wäre allerdings die elegantere Lösung für iPhone-Nutzer.

Apple beschreibt den digitalen Autoschlüssel offiziell als Wallet-Funktion, mit der kompatible Fahrzeuge per iPhone oder Apple Watch abgeschlossen, aufgeschlossen und gestartet werden können. Je nach Fahrzeug und iPhone sind auch passiver Einstieg, Start per Annäherung und das Teilen des Schlüssels mit anderen Personen möglich.

Xiaomi wäre neu im Spiel

Xiaomi ist bislang vor allem als iPhone-Konkurrent und Anbieter von Smart-Home-Geräten bekannt, baut mit dem SU7 und dem YU7 inzwischen aber auch eigene Elektroautos. Welche Modelle eine mögliche Apple-Wallet-Integration unterstützen könnten, ist derzeit offen. Für deutsche Nutzer dürfte Xiaomi bei Autos vorerst ohnehin eher eine Randnotiz bleiben.

Zuletzt hatten sich die Hinweise auf neue Car-Key-Partner verdichtet. Erst vor wenigen Tagen tauchte Volkswagen im Apple-Umfeld auf, zuvor hatten wir bereits über Toyota als kommenden Partner berichtet. Apple führt die kompatiblen Fahrzeuge in seiner CarPlay-Übersicht, dort werden auch Modelle mit Unterstützung markiert.