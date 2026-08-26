Instagram schneidet Reels auf dem iPhone jetzt automatisch

Instagram vereinfacht die Erstellung von Reels auf dem iPhone. Mit der neuen Funktion „First Draft“ können Nutzer mehrere Videos auswählen und daraus mit einem Fingertipp automatisch einen ersten Rohschnitt erstellen lassen. Längere Pausen werden entfernt und einzelne Clips passend gekürzt.

Der fertige Entwurf soll innerhalb weniger Sekunden entstehen und lässt sich anschließend vollständig verändern. Nutzer können die Reihenfolge der Ausschnitte anpassen, entfernte Bereiche wiederherstellen oder direkt in den normalen Reels-Editor wechseln. Wer mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann den automatisch erzeugten Entwurf auch unmittelbar veröffentlichen.

Ein Fingertipp für den Rohschnitt

Die neue Funktion lässt sich auf zwei Wegen verwenden. In der Reels-Galerie werden zunächst ein oder mehrere Clips ausgewählt und anschließend über die Schaltfläche „First Draft“ verarbeitet. Alternativ kann direkt mit der Instagram-Kamera gefilmt und danach automatisch ein erster Schnitt erstellt werden. Instagram startet die Funktion zunächst ausschließlich auf dem iPhone.

Interessant ist dabei die zurückhaltende Bezeichnung. Instagram spricht bewusst nur von einem „ersten Entwurf“ und betont, dass sämtliche Änderungen rückgängig gemacht werden können. Die automatische Bearbeitung soll Kreativen vor allem den eher lästigen technischen Rohschnitt abnehmen und nicht den eigentlichen Videoschnitt ersetzen.

Automatisch, aber ohne KI

Dass automatisch interessante Stellen gesucht und Sprechpausen entfernt werden, klingt zunächst nach einem klassischen KI-Werkzeug. Gegenüber The Verge hat Instagram allerdings bestätigt, dass bei „First Draft“ keine künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Stattdessen verwendet die App interne Analyse- und Schnittwerkzeuge.

Ähnliche Automatiken bieten beispielsweise CapCut und Adobe bereits seit Längerem. Instagram hat den Vorteil, dass Nutzer ihre Videos nicht erst in eine andere Anwendung übertragen und anschließend wieder importieren müssen.

Warum nicht in der Edits-App?

Etwas überraschend landet die Funktion direkt in Instagram und nicht in der hauseigenen Videoschnitt-App Edits, die Meta als CapCut-Konkurrenten positioniert. Auf entsprechende Nachfragen hat Instagram bereits angedeutet, „First Draft“ bei Interesse künftig auch dort anbieten zu können.

Der Rollout auf dem iPhone hat begonnen und erfolgt wie bei Instagram üblich schrittweise. Es kann entsprechend etwas dauern, bis die neue Schaltfläche bei allen Nutzern angezeigt wird.