X-Sense-Wassermelder mit App: 4 Stück mit Basisstation im Angebot

X-Sense bietet seinen Standard-Wassermelder mit App-Anbindung über Amazon gerade als „Klinikpackung“ für 56 Euro an. Im Lieferumfang sind hier vier Wassermelder zusammen mit der X-Sense-Basisstation SBS50 enthalten.

Um die Diskussionen über die Anbindung an andere Plattformen abzukürzen: Apple Home und dergleichen werden nicht unterstützt. Lediglich für die Einbindung in Home Assistant gibt es eine inoffizielle Erweiterung. X-Sense setzt zumindest bislang auf eine proprietäre Lösung, die sich nach unseren Erfahrungen jedoch als ausgesprochen stabil erweist und zudem wesentlich günstiger ist als andere, mit den genannten Standards kompatible Systeme.

Die Wassermelder von X-Sense sind so konzipiert, dass sie sowohl auf dem Boden verteilte Flüssigkeit als auch ein tropfendes Rohr oder dergleichen registrieren. Zusätzlich zu zwei Feuchtigkeitskontakten an der Unterseite finden sich zwei weitere Auslöser in einer Rille an der Oberseite des Sensors. Bereits ein leicht tropfender Hahn oder ein undichtes Rohr genügt, um einen darunter platzierten Wassermelder auszulösen.

Angesichts der damit verbundenen flexiblen Verwendungsmöglichkeiten wird klar, warum X-Sense seine Wassermelder auch wie hier im Viererpack anbietet. Zusätzlich zu den Standardplätzen unter der Wasch- und Spülmaschine bietet sich die Platzierung auch unter Abflussrohren oder versteckten Wasserhähnen an.

Melder funktionieren auch offline

Die zugehörige Basisstation sorgt einerseits dafür, dass die Geräte vernetzt sind und im Alarmfall alle gemeinsam reagieren können. Ergänzend ist in die Basisstation selbst eine Sirene integriert. Die Kommunikation zwischen den Meldern und der Basisstation erfolgt batteriesparend und reichweitenstark über 868-MHz-Funk. Die Station selbst wird über WLAN ans Internet und die App des Herstellers angebunden.

Die Verbindung zum Internet und der Basisstation ist jedoch keine Voraussetzung für die grundsätzliche Funktion der Geräte. Die Melder arbeiten auch im Offline-Modus weiter.

X-Sense bietet alternativ dazu auch eine dünnere Variante seiner Wassermelder an. Statt 29 Millimeter ist diese nur noch 17 Millimeter hoch. Dieses Modell kostet allerdings rund ein Drittel mehr als die Standardversion. Kompatibel dazu hat X-Sense auch zahlreiche unterschiedliche Rauch- und CO-Melder im Programm.