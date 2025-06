App-Wassermelder von X-Sense: Neues Modell ist flacher und im Angebot

X-Sense hatten wir immer mal wieder im Zusammenhang mit seinen Rauchmeldern und sonstigen Sensoren mit App-Anbindung zum Thema. Besonders gute Erfahrungen haben wir mit den Standard-Wassermeldern des Herstellers gemacht. Wir haben hier drei davon selbst im Einsatz. Die Geräte arbeiten seit ihrer Installation absolut zuverlässig (der unter der Spüle hat wegen Unachtsamkeiten schon mehrfach ausgelöst).

X-Sense war auch einer der ersten Anbieter von Lecksensoren, die sowohl unten als auch oben mit entsprechenden Kontakten ausgestattet sind und somit gleichermaßen auf Pfützen wie auf tropfende Wasserhähne oder Rohre reagieren können.

Flacher mit Alarm über Basisstation

Mit dem Modell SWS0A hat X-Sense inzwischen einen neuen Wassermelder im Programm, der ebenfalls mit der Basisstation SBS50 kompatibel ist und somit auch mit der iPhone-App von X-Sense verbunden wird. Das Besondere an diesem Modell sind die gegenüber der Standardausführung deutlich flacheren Abmessungen, so ist der SWS0A lediglich 17 Millimeter hoch und passt so im besten Fall auch unter die Waschmaschine ähnliche Geräte.

Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass der neue Wassermelder im Gegensatz zu dem im vergangenen Jahr von uns vorgestellten Modell nicht über einen Lautsprecher verfügt. Ein Alarm wird somit ausschließlich über die Basisstation und die App ausgegeben. Wer bereits Produkte von X-Sense im Haus hat, weiß allerdings, dass der Alarm der Basisstation in der Regel ausreichend laut und gut zu hören ist. Wir haben die Lautstärke hier deutlich reduziert – dies ist über die X-Sense-App möglich.

Bei Amazon im Angebot

Aktuell werden die neuen Wassermelder von X-Sense über Amazon mit deutlichem Preisnachlass angeboten. Das Komplettset mit vier Meldern inklusive Basisstation ist zum Preis von 53,19 Euro zu haben. Wer die Basisstation bereits besitzt, bekommt entweder drei Wassermelder für 34,99 Euro oder die Geräte einzeln für jeweils 15,99 Euro.