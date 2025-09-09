Belkin: Neue Qi2-Ladegeräte mit 25 Watt jetzt erhältlich

Die vor drei Wochen von Belkin angekündigten neuen Qi2-Ladestationen mit einer Maximalleistung von 25 Watt sind rechtzeitig vor der Freigabe von iOS 26 nun auch in Deutschland erhältlich. Der Hersteller bietet die Geräte sowohl über die eigene Webseite als auch über Amazon zur Bestellung an.

Grundsätzlich funktionieren die kabellosen Ladegeräte natürlich auch schon mit der aktuellen iOS-Version und älteren iPhone-Modellen. Wenn man jedoch die maximale kabellose Ladegeschwindigkeit erreichen will, muss man sich bis zur Freigabe von iOS 26 gedulden. Apple schaltet mit diesem Update auch die Unterstützung für das schnelle kabellose Laden mit bis zu 25 Watt frei. Standardmäßig wird nach dem Qi2-Standard bislang nur 15 Watt als maximale Ladeleistung unterstützt.

Einschränkungen gibt es hier allerdings auch bei den kompatiblen Geräten. Lediglich die iPhone-16-Modelle (und sicherlich auch die heute Abend kommende neue iPhone-Generation 17) lassen sich nach der Installation von iOS 26 mit bis zu 25 Watt kabellos laden. Wer ein älteres iPhone mit Qi-Unterstützung hat, muss sich mit einer maximalen Leistung von 15 Watt begnügen. Belkin bietet drei neue Ladestationen mit der erweiterten Unterstützung von Qi2 und jeweils in den Farben Schwarz oder Weiß an:

Die neue magnetische 3-in-1-Ladestation mit Qi2 (25 W) wird von Belkin zum Preis von 119,99 Euro angeboten. Der Standfuß für den Schreibtisch kann das iPhone im Hoch- oder Querformat halten und bietet ergänzend Ladeflächen für die AirPods und die Apple Watch. Im Lieferumfang ist neben der Ladestation selbst ein passendes Netzteil mit 45 Watt Leistung sowie ein USB-C-Anschlusskabel enthalten.

Die ebenfalls neu von Belkin angebotene faltbare magnetische 3-in-1-Ladestation mit Qi2 (25W) kommt mit den gleichen Leistungsdaten wie das größere Modell, lässt sich jedoch kompakt zusammenklappen und somit auch gut unterwegs verwenden. Auch hier sind ein passendes Netzteil und Anschlusskabel mit dabei. Preislich reiht sich diese Version bei 89,99 Euro ein.

Als dritte Neuerscheinung bietet Belkin eine faltbare magnetische 2-in-1-Ladestation mit Qi2 (25W) für all jene Nutzer an, die neben dem iPhone nur ihre Ohrhörer, aber keine Apple Watch laden müssen. Preislich wird es dann mit 59,99 Euro auch nochmals ein wenig günstiger. Im Lieferumfang ist auch hier ein anderthalb Meter langes USB-C-Kabel und ein 45-Watt-Netzteil enthalten.