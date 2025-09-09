iPhone 17 Pro: Dampfkammer-Kühlung als zentrale Neuerung?

Seid ihr bereit für heute Abend? Um 19 Uhr startet Apples iPhone-Event 2025. Die Präsentation der neuen Geräte wird voraussichtlich knapp zwei Stunden dauern und auch als Livestream übertragen. Allerdings ist ‚live‘ nur eingeschränkt zutreffend. In den Corona-Jahren ist Apple davon abgekommen, solche Veranstaltungen tatsächlich live abzuhalten. Stattdessen bekommen wir inzwischen nur noch vorab produzierte und bis ins letzte Detail polierte Videos zu sehen.

Auch in diesem Jahr stehen euch wieder drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die Videopräsentation zu verfolgen. Ihr könnt der virtuellen Veranstaltung entweder im Livestream direkt auf der Apple-Webseite, in der Events-App auf Apple TV oder einfach auf YouTube beiwohnen. Dort wurde bereits vergangene Woche ein Platzhalter eingestellt.

Dampfkammer-Kühlung bei den Pro-Modellen

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman meldet sich kurz vor Torschluss mit ein paar Last-Minute-Einwürfen zu Wort und erinnert an das bereits vor einigen Monaten durch die Gerüchteküche geisternde neue Kühlsystem. Dampfkammern sollen dazu beitragen, dass die Betriebstemperaturen der besonders leistungsfähigen Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Rahmen bleiben. Gurman zufolge soll das neue Kühlsystem bei der Präsentation der Geräte heute Abend eine zentrale Rolle spielen.

Bereits im Juni kursierendes Bild eines Dampfkammer-Kühlelements

Auch wenn es ein wenig so klingt: Apple hat diese Methode zur Kühlung von Prozessoren nicht erfunden. Im PC-Bereich werden die teils als Dampfkammer-Kühlung übersetzten „Vapour Chamber Cooling“-Systeme längst eingesetzt. Dabei zirkuliert ein spezielle Kühlflüssigkeit innerhalb eines luftdicht verschlossenen Systems und verteilt die entstehende Wärme gleichmäßig, indem sie stetig verdampft und wieder kondensiert. Das System wird ergänzend zu herkömmlichen Methoden zur Kühlung der Geräte eingesetzt.

Darüber hinaus sieht Gurman die überarbeitete Rückkamera mit drei 48-Megapixel-Objektiven und verbessertem optischem Zoom als zentrale Neuerung der neuen Geräte. Damit verbunden wird Apple die diesjährigen iPhone-Modelle aller Voraussicht nach mit einem quer über die Rückseite laufenden Kamerabalken anbieten.