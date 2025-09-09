Nur noch wenige Stunden bis zum Apple-Event
iPhone 17 Pro: Dampfkammer-Kühlung als zentrale Neuerung?
Seid ihr bereit für heute Abend? Um 19 Uhr startet Apples iPhone-Event 2025. Die Präsentation der neuen Geräte wird voraussichtlich knapp zwei Stunden dauern und auch als Livestream übertragen. Allerdings ist ‚live‘ nur eingeschränkt zutreffend. In den Corona-Jahren ist Apple davon abgekommen, solche Veranstaltungen tatsächlich live abzuhalten. Stattdessen bekommen wir inzwischen nur noch vorab produzierte und bis ins letzte Detail polierte Videos zu sehen.
Auch in diesem Jahr stehen euch wieder drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die Videopräsentation zu verfolgen. Ihr könnt der virtuellen Veranstaltung entweder im Livestream direkt auf der Apple-Webseite, in der Events-App auf Apple TV oder einfach auf YouTube beiwohnen. Dort wurde bereits vergangene Woche ein Platzhalter eingestellt.
Dampfkammer-Kühlung bei den Pro-Modellen
Der Bloomberg-Autor Mark Gurman meldet sich kurz vor Torschluss mit ein paar Last-Minute-Einwürfen zu Wort und erinnert an das bereits vor einigen Monaten durch die Gerüchteküche geisternde neue Kühlsystem. Dampfkammern sollen dazu beitragen, dass die Betriebstemperaturen der besonders leistungsfähigen Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Rahmen bleiben. Gurman zufolge soll das neue Kühlsystem bei der Präsentation der Geräte heute Abend eine zentrale Rolle spielen.
Bereits im Juni kursierendes Bild eines Dampfkammer-Kühlelements
Auch wenn es ein wenig so klingt: Apple hat diese Methode zur Kühlung von Prozessoren nicht erfunden. Im PC-Bereich werden die teils als Dampfkammer-Kühlung übersetzten „Vapour Chamber Cooling“-Systeme längst eingesetzt. Dabei zirkuliert ein spezielle Kühlflüssigkeit innerhalb eines luftdicht verschlossenen Systems und verteilt die entstehende Wärme gleichmäßig, indem sie stetig verdampft und wieder kondensiert. Das System wird ergänzend zu herkömmlichen Methoden zur Kühlung der Geräte eingesetzt.
Darüber hinaus sieht Gurman die überarbeitete Rückkamera mit drei 48-Megapixel-Objektiven und verbessertem optischem Zoom als zentrale Neuerung der neuen Geräte. Damit verbunden wird Apple die diesjährigen iPhone-Modelle aller Voraussicht nach mit einem quer über die Rückseite laufenden Kamerabalken anbieten.
Wäre schon ne gute Sache, wenn das olle Display nicht immer sofort im Sommer abdimmen würde sobald man das Handy ne Minute an hat.
Liegt in der Sache der OLEDs. Das Display kann nun mal hervorragend die Sonnenstrahlung kompensieren, also die Wärme aufnehmen. Folglich geht die dann in das Telefon. Daran wird keine Verdampferkonstruktion was ändern.
Ja, das ist echt nervig. Wäre auch froh, wenn das nicht immer gleich umgehend geschehen würde.
Also mein iPhone X hat damals auch stöndig im Sommer abgedunkelt,
das einfache 12er hat sich nie abgedunkelt,
und das jetzige normale 16er hat sich diesen Sommer nur ein einziges mal abgedunkelt.
Hast wohl seinen Vorteil, wenn das Display nicht auf max. Helligkeit hochgepowert wird. Und das 16er ist dabei in der Sonne richtig schön hell ….
Schalte doch einfach die Auto-Helligkeit aus. :)
Die sollen sich mal lieber Gedanken über das Design machen, anstatt irgendeine Technik einzubauen, die eh keiner benötigt.
Die hätten mal lieber das Foldable iPhone dieses Jahr rausbringen sollen und nicht 30 Jahre hinter allen anderen.
Vielleicht gibt Apple mal 0,33$ mehr pro Gerät aus damit die Standardmodelle auch ein 120hz Display haben.
Könnte mir vorstellen das das Iphone Air keine 120hz und wie bestätigt nur eine Kamera bekommt um dann beim Iphone Air 2 die 120hz und 2 Kamera als „the next big thing“ zu feiern.
Neue Kühlung finde ich gut. 120 Hz, gerne als Standard. Foldable – weniger als Null Interesse.
Nur weil du kein Interesse hast, heißt es nicht, das es keine Chance auf den Markt hat. Warum verschläft Apple eigentlich alles ? Siri seit 2011 nicht weiterentwickelt. Bei den HomePods passiert dadurch natürlich auch nichts. Die Vision Pro stirbt auch vor sich hin, weil nichts von Apple diesbezüglich passiert. Beim iPhone seitdem iPhone 12 nichts weltbewegendes passiert usw.
Was ist denn der Vorteil von 120Hz?
Deutlich flüssiger alles. Besser für die Augen. Angenehmer beim scrollen
Tja, schönes Beispiel für unterschiedliche Wünsche. Ich hab null Interesse an einem faltbaren Gerät, dafür nervt es mich wenn mein Gerät unangenehm warm wird.
Daran dürfte auch ein anderes Kühlsystem nichts ändern, da dies lediglich die Wärme von CPU/GPU „anders“ verteilt. Solange der Prozessor warm wird, wird die Wärme auch nach außen abgegeben.
Immer wieder toll, wie viele Menschen wissen, was andere brauchen oder auch ‚kein Mensch braucht‘!
Ich persönlich finde jedenfalls technische Neuerungen grundsätzlich interessanter als irgendwelche Designfragen, die ohnehin Geschmacksache sind.
Und gerade eine bessere Kühlung könnte für mich Kaufentscheidung sein.
Genau. Ich könnte jetzt schreiben, dass kein Mensch ein Foldable braucht. Aber jeder „braucht“ etwas anderes…
Air bekommt 90 Hz, einfach um alle zu ärgern.
Apple macht das doch nicht um Produktionskosten zu sparen. Apple verbaut nur im Pro die 120Hz ProMotion Displays um die Kunden, die darauf Wert legen, 250€ mehr in die Hand nehmen und das Pro Gerät nehmen. Apple ist ein absolutes Musterbeispiel im Bereich Upselling.
Es zwingt dich doch keiner Apple Geräte zu kaufen , geht doch zu Samsung und co.
Die Faltdinger sind Nische, auch Samsung verkauft von ihren in Massenproduktion gefertigten Prototypen in Relation nur sehr wenige. Ganz davon ab, dass nunmal die Kinderkrankheiten der Displays noch nicht überwunden werden konnten (weich wie Butter, es bilden sich Haarrisse, die irgendwann Bildfehler hervorrufen etc.).
Nische? Samsung hat mit der aktuellen Fold/Flip Generation in den letzten 3 Monaten über 6 Mio. Geräte verkauft. Im Vergleich, in den letzten 6 Monaten waren es 22 Mio. Geräte der aktuellen Galaxy-Reihe. Über 20% Anteil bei der Hälfte des Zeitraums ist schon mehr als Nische oder nur ein Hobby.
Ach deshalb wahrscheinlich dieses Wärmekamerabild. Macht jetzt Sinn.
„bis ins Detail poliert“ – so kann man es natürlich auch nennen. Ich nenne es seelenlos, aber irgendwie passt das zum Konzern. Ich jedenfalls vermisse die früheren Präsentationen.
Ich vermisse auch die live Auftritte. Hab seit das vorproduziert ist nur mehr Tage danach durchgespult.
Was ist denn die Events App auf dem Apple TV ? Schaue sonst immer über YouTube auf dem AT
Einfach die normale Apple TV App und auf der Startseite bisschen runter scrollen.
Die vergangenen 15 Jahre habe ich jede Keynote mit Spannung und Freude verfolgt.
In diesem Jahr ist es zum ersten mal anders.
Mich langweit die Innovationslosigkeit nur noch.
liegt nicht unbedingt an Apple, sondern vielleicht auch am fortschreitenden Lebensalter und geänderten Prioritäten und Perspektiven ;-)
Am wahrscheinlichsten
Ist doch schon mehrere Jahre so.
Lohnt sich einfach nicht mehr, überhaupt zuzuschauen.
Geschweige denn, was davon zu kaufen.
Mit dem furchtbaren Design dieses Jahr sowieso nicht.
Ist halt normale Produktpflege. Auch die Vapor Chamber ist nicht der heilige Gral, ist bei Samsung schon seit 3 Jahren in den Galaxy-Geräten im Einsatz.
Ist doch bei jeden Hersteller dasselbe. Google Pixel hat jetzt endlich MagSafe. Ein von Apple entwickelter Standard aus dem Jahre 2020.
An dieser Stelle stelle ich gerne immer die Frage, wie die Innovation bei anderen Geräten aussehen und was Apple davon nicht hat
KI? Einen funktionierenden Assistenten? 120 Hz bei den Einstiegsgeräten?
Ich schaue mir diese Werbeveranstaltung schon lange nicht mehr an, weil es mir einfach zu langweilig ist, diese Lobhudelei, wie toll man doch ist.
Ich lese mir am nächsten Tag die Zusammenfassung der neuen Geräte in einem Newsblog an, dann kann ich mir raus picken was mich interessiert, da stürzen sich ja alle Influencer und Blogger wie die Geiger drauf.
Genau, ich hätte gerne ein faltbares iPhone Mini welches man auf die Größe eines iPads 13′ ausklappen kann. Das wäre mal innovativ.
Die neuen Flops kommen!
Na wenn du es sagst.
Wie arm ist eigentlich das eigene Leben, wenn man nur hier herkommt, um zu haten?
Sagen Leute wie du auch jedes Jahr und trotzdem fährt Apple Umsatzrekorde jedes Jahr ein und ist das reichste Unternehmen überhaupt.
Ganz genau, ein Flop nach dem anderen. Das zeigt sich besonders am Aktienkurs *gähn*
Gleichermassen unlustig wie unzutreffend.
Die Preise werden ein guter Indikator der Zollauswirkungen sein, bin gespannt.
Kein anderer Hersteller hat bisher die Preise angehoben wegen des Zolls. Ich habe mir erst vor 1 Woche das neue Google Pixel 10 Pro gekauft, ein Freund ein neues Samsung. Aber Apple traue ich zu, dass sie „deswegen“ an der Preisschraube drehen werden.
Cook hat für Apple Ausnahmeregelungen auf die Importzölle ausgehandelt.
Sony hat die Preise für die Playstation5 weltweit wegen der Zölle etwas angehoben.
verbessertem optischem Zoom? Es gab bisher gar keinen optischen Zoom, wie soll man den verbessern? Optischer Zoom an sich wäre ja sicher die größte Neuerung.
Also die Spec-Sheets neuerer Modelle sagen da was anderes.
Es sind mehrere Festbrennweiten. Dem Durchschnittsnutzer ist der Unterschied zu einem echten optischen Zoom aber wahrscheinlich nicht bekannt und ohnehin auch egal. Diese sprachliche „Vereinfachung“ geschieht quasi in allen Bereichen des täglichen Lebens. Nicht unbedingt schön, die Welt geht davon aber auch nicht unter.
So langsam ist das iPhone aktuell technisch am Ende angekommen. Seitdem ich vom 14 Pro aufs 16 Pro gewechselt bin, kann ich keine wirkliche Verbesserung feststellen, den Wechsel hätte ich mir sicher sparen können. Letztendlich bleibt es ein Telefon, das heutzutage nicht wirklich so weit verbessert werden kann, dass es einen so kurzfristigen Wechsel rechtfertigt. Davon abgesehen traue ich immer noch dem Edelstahlrahmen nach :)
Alle zwei Jahre upzugraden ist eigentlich schon seit 10 Jahren sinnlos.
Ich nutze z.B. noch immer ein 12 Pro weil mich die neuerungen die es seitdem gab einfach nicht tangieren… Früher hab ich auch alle 1-2 Jahre ein neues geholt, aber der technologische Fortschritt nicht nur bei Smartphones sondern nachweislich bei sämtlicher Halbleitertechnik wird mittlerweile langsamer. Wer seinen Upgrade Rhythmus nicht an diese Realität anpasst, kann nur enttäuscht werden.
Ich habe vor 2 Jahren vom 12 Pro Max auf das 15 Pro Max gewechselt. Für mich persönlich gab es genug Unterschied, die einen Wechsel rechtfertigten.
– 120Hz statt 60Hz
– USB-C statt Lightning
– Deutlich Bessere Akkulaufzeit
– 48MP statt 12MP Hauptkamera
– Bessere Bildqualität bei Distanz durch größeren „optischen Zoom“
– Deutlich bessere Fotos im Nachtmodus
– Makrofotos
– Bessere Videostabilisierung
– Wifi 6E (dadurch 6Ghz WLAN). Mit meinem 12 Pro Max habe ich maximal ca. 500 MBit/s im Download erreicht, mit dem 15 Pro Max erreiche ich 900 Mbit/s. (Habe Gbit/s Glasfaser bis ins Haus)
– Always On Display
– Hellerer Bildschirm
– Notruf SOS über Satellit
– Unfallerkennung
– Bessere Lautsprecher (lauter, voller, klarer)
– Ultrabreitband der 2. Generation, dadurch genaue Ortung von zum Beispiel dem 15 Pro Max meiner Frau auf Plätzen mit vielen Menschen.
Das waren nur die Punkte, die mich zu einem Wechsel gebracht haben. Es gab aber noch mehr Verbesserungen gegenüber dem 12 Pro Max.
Ja das s agen immer Alle, daher empfehle ich jedem: kauft das neue iPhone, nutzt es 3 Wochen im Alltag und holt DANN wieder das alte iPhone raus und nutzt es erneut. Ihr werdet Bauklötze staunen, was auch nur eine gerätergeneration bewirkt !!!! Ist überwiegend bei allen Dingen im Leben so !
Ich finde das super, dass ich nur alle paar Jahre Lust bekomme ein neues Gerät zu kaufen. Man spart Geld und wenn man sich dann ein neues iPhone kauft merkt man zumindest etwas den Unterschied zu vorher. Nur weil Apple jedes Jahr ein neues rausbringt braucht man sich doch nicht zu beschweren die Unterschiede seien zu gering. Es sind halt kleine Änderungen und wer gerade ein neues Gerät benötigt erhält das aktuell beste Gerät. Einfach mal locker machen was die Kaufentscheidung betrifft.
sehe ich genauso! Wenn ich über 1000 € für ein Smartphone ausgebe, bin ich doch mehr als froh, dass es nicht zwölf Monate später schon direkt wieder komplett überholt und old fashioned erscheint…
Das bringt doch eine gewisse Wertstabilität und Nachhaltigkeit.
Grundsätzlich stimme ich dir zu, finde es jedoch amüsant, von „Geld sparen“ zu sprechen, nur weil man sich nicht jedes Jahr ein neues Gerät kauft. Auch wenn es sicherlich einige Menschen gibt, die das so praktizieren, kann das ja wohl kaum die Referenz sein.
Wie viele Fotos macht ihr so am Tag mit dem iPhone? Wie viele davon sind künstlerisch wertvoll? Wie oft denkt ihr dann, schade, dass es jetzt keine DSLR ist? Ich fühle mich einfach technisch eingeschränkt?
Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Das iPhone ist deshalb schon seit Jahren meine einzige Kamera. Und die darf dann gern möglichst gut sein – nicht für den abfotografierten Kassenzettel, aber für die wenigen Fotos im Jahr, die für einen von Bedeutung sind.
Da kann ich mich anschließen. Hab sogar meine DSLR verkauft, weil für mich die Qualität des iPhone Pro mittlerweile zufriedenstellend ist. Die Kamera habe ich immer dabei und sie eignet sich hervorragend für schnelle Schnappschüsse. Am Ende entscheidet der Fotograf darüber ob das Bild gut wird und nicht die Art der Kamera.
Ich mache sehr viele Fotos am Tag. Ich habe Kinder und halte die Momente gerne fest, damit ich mir die Fotos später im Alter anschauen kann, wenn alle aus dem Haus sind.
Und auch ich hatte mal eine DSLR, aber was bringt die einem, wenn man sie nicht dabei hat, oder nicht mal eben aus der Hosentasche gezogen hat um einen spontanen Moment einzufangen?
„Kind, bleib genau so und beweg dich nicht, ich muss erst das Objektiv wechseln.“
Hab vor kurzem iNaturalist entdeckt.
Seit dem mache ich ständig viele Fotos von interessanten Tieren, Pflanzen, Pilzen, Flechten, usw.
Hab das iPhone 15 Pro – und ja, eine DSLR würde sehr viel schönere Fotos machen, aber gerade bei Insekten entstehen die Aufnahmen immer sehr spontan und ungeplant.
Liebäugle gerade mit diesen Kamera-Aufsätzen für das iPhone für bessere Macro-Fotos als Kompromiss.
The first rule about Apple Intelligence: we do not talk about AI
Gut, dass man sich das im Zeitalter von KI nicht mehr anschauen muss und sich einfach zusammenfassen lassen kann, was es Neues gibt.
Jeder hat doch unterschiedliche Ansichten, also jedem das seine. Mit persönlich sind die aktuellen Pro Modellle zu schwer. Ein leichteres Modell würde mir gefallen. Wird wahrscheinlich nichts da ich nicht auf 120Hz und LIDAR verzichten möchte. So tickt halt jeder anders, muss man doch niemanden diskreditieren wenn jemand andere Anforderungen hat.
Du hast vollkommen Recht aber mache halten sich halt für den Nabel der Welt. Nur weil man persönlich kein Fold braucht, heißt es ja nicht, das es andere nicht interessant finden usw.
Heute gibt’s die große Entscheidung. Wechsel ich mal für nen Jahr zu google :)
Ein Downgrade? Schaue dir vorher das Video von Marques Brownlee an. Der Vorgänger war in einigen Punkten besser.
Für ein Jahr? Dafür der ganze Aufwand des Systemwechsel?. Never.
Auch in Smartphones gibt es diese Vaper Chambers seit 2018 (Samsung Galaxy Note 9).
Jetzt schon mein Wort des Jahres „DAMPFKAMMER“
Telefonsauna! ;)
Oder Sauna Telefon
Das wäre echt top. Mein iPhone 16 pro wird ständig heiß und das Display dunkelt sich ab. Habe schon alles probiert. Ganz doll nervig.
Same here. Draußen bei 20 grad ohne Sonne 6-7 Fotos kurz hintereinander gemacht und man kann gefühlt n Spiegelei auf der Rückseite braten
Dampfkammer….ich schmeiß mich weg.
Jetzt drehen die komplett durch.
Es ist immer noch ein TELEFON.
Und kein Quantencomputer im Pentagon…
Hast ne bessere Idee, oder sollte Apple den Kühler einfach weglassen?
Voll das Feature, abgesehen davon das die uns letztes Jahr schon versprochen haben was daran getan zu haben das sich die Geräte derart erhitzen