X Chat: Neuer Messenger soll Direktnachrichten ersetzen

Nutzer von X haben es vielleicht schon bemerkt, der Kurznachrichtendienst hat seine bisherige Direktnachrichten-Funktion grundlegend überarbeitet. Die neue Version sollte mittlerweile auch alle Nutzer in Deutschland erreicht haben. Man bemerkt die Änderungen in der Regel jedoch nur, wenn man bei X direkt mit anderen Nutzern kommuniziert oder Inhalte teilen möchte.

Die neue Funktion nennt sich X Chat und löst die bisherigen Direktnachrichten in X vor dem Hintergrund ab, dass die Betreiber der Plattform damit direkt mit Messenger-Angeboten wie WhatsApp, Signal oder Telegram konkurrieren wollen. Der Leistungsumfang ist vor allem, wenn man auf die jeweiligen Sicherheitsstandards blickt, grob vergleichbar.

Der von den X-Entwicklern gern vertretenen Meinung, dass man mit dem X Chat andere Messenger-Apps ersetzen kann, muss man zumindest mit Blick auf den aktuellen Stand des Systems allerdings noch widersprechen. Die Funktion ist eher als positive Ergänzung des grundlegenden Angebots zu sehen.

Sämtliche über die neue Chat-Funktion übertragenen Inhalte werden verschlüsselt und sind den Betreibern zufolge auch für sie selbst nicht einsehbar. Der zugrundeliegende Passcode erfüllt mit vier Ziffern allerdings keine sonderlich hohen Standards. Zudem ist das System bislang so konzipiert, dass sich mit einem kompromittierten Schlüssel auch ältere Nachrichten auslesen lassen. Anwendungen wie Signal oder WhatsApp setzen auf den Standard Perfect Forward Secrecy (PFS), dadurch werden ältere Nachrichten auch in solch einem Fall geschützt. Laut X wird an einer Implementierung dieser Funktion gearbeitet.

Kontaktmöglichkeiten standardmäßig eingeschränkt

Die Kommunikationsmöglichkeiten über X Chat orientieren sich am System der Direktnachrichten. Somit kann man zunächst nur Personen anschreiben, die einem selbst folgen oder mit denen man zuvor schon Nachrichten ausgetauscht hat. Optional bieten die Chat-Einstellungen von X die Möglichkeit, dem Empfang von Nachrichten von beliebigen Nutzern zuzustimmen.