Jetzt für alle Nutzer verfügbar
X Chat: Neuer Messenger soll Direktnachrichten ersetzen
Nutzer von X haben es vielleicht schon bemerkt, der Kurznachrichtendienst hat seine bisherige Direktnachrichten-Funktion grundlegend überarbeitet. Die neue Version sollte mittlerweile auch alle Nutzer in Deutschland erreicht haben. Man bemerkt die Änderungen in der Regel jedoch nur, wenn man bei X direkt mit anderen Nutzern kommuniziert oder Inhalte teilen möchte.
Die neue Funktion nennt sich X Chat und löst die bisherigen Direktnachrichten in X vor dem Hintergrund ab, dass die Betreiber der Plattform damit direkt mit Messenger-Angeboten wie WhatsApp, Signal oder Telegram konkurrieren wollen. Der Leistungsumfang ist vor allem, wenn man auf die jeweiligen Sicherheitsstandards blickt, grob vergleichbar.
Der von den X-Entwicklern gern vertretenen Meinung, dass man mit dem X Chat andere Messenger-Apps ersetzen kann, muss man zumindest mit Blick auf den aktuellen Stand des Systems allerdings noch widersprechen. Die Funktion ist eher als positive Ergänzung des grundlegenden Angebots zu sehen.
Sämtliche über die neue Chat-Funktion übertragenen Inhalte werden verschlüsselt und sind den Betreibern zufolge auch für sie selbst nicht einsehbar. Der zugrundeliegende Passcode erfüllt mit vier Ziffern allerdings keine sonderlich hohen Standards. Zudem ist das System bislang so konzipiert, dass sich mit einem kompromittierten Schlüssel auch ältere Nachrichten auslesen lassen. Anwendungen wie Signal oder WhatsApp setzen auf den Standard Perfect Forward Secrecy (PFS), dadurch werden ältere Nachrichten auch in solch einem Fall geschützt. Laut X wird an einer Implementierung dieser Funktion gearbeitet.
Kontaktmöglichkeiten standardmäßig eingeschränkt
Die Kommunikationsmöglichkeiten über X Chat orientieren sich am System der Direktnachrichten. Somit kann man zunächst nur Personen anschreiben, die einem selbst folgen oder mit denen man zuvor schon Nachrichten ausgetauscht hat. Optional bieten die Chat-Einstellungen von X die Möglichkeit, dem Empfang von Nachrichten von beliebigen Nutzern zuzustimmen.
Gut darüber informiert zu werden, aber nutzen sollte man aus den bekannten Gründen nicht!
Es gibt viele Punkte, unter anderem auch der vorherige Artikel mit Trump …
Solange Elon da involviert ist werde ich den Dienst nicht nutzen!
Ich nutze allerdings Grok, solange es kostenlos ist, da die Anfragen Elons Unternehmen einen Verlust einbringen. Grok wurde eben noch nicht monetarisiert.
Jeder aktive Nutzer steigert auf dem Papier den Firmenwert und Grok lernt auch aus deinen Anfragen dazu.
Ich nutze es genau aus dem Grund !!
Keine Lust irgendwann noch für Luft die man atmet in der du Zahlen zu müssen! Nen Messenger ohne die Finger von der Ursula drin zu haben ist für mich Gold wert
Quasi der „Facebook Messenger“
Nicht nutzen ist legitim.
Aber bitte aus technischen Gründen, nicht aus Gesinnung.
Plattform-Chats bleiben Plattform-Chats – egal wie sie heißen.
Warum sollte ich einem Dienst meine Daten nicht verweigern, wenn mir die Gesinnung nicht passt?
Im Umkehrschluss hieße das, dass ich auch bei Extremisten einkaufen oder meinen Kaffee trinken sollte?
Was für ein Unsinn. Durch Nutzung verdient der Besitzer Geld. Durch Wertsteigerung der Marke, Werbung etc.
Daher ist die Nicht-Nutzung aufgrund der Gesinnung des Besitzers absolut legitim.
Nutzt das wirklich noch jemand?
Bot-Farmen nutzen das.
Felon Musk kann nich mal.
Ich war nie sonderlich aktiv in sozialen Netzen. Seit Corona nutze ich Twitter bzw. „X“ recht häufig, da es tatsächlich einen Gegenpol bietet, zu der mitunter sehr einseitigen bzw. gar tendenziösen Berichterstattung der Mainstreammedien. Um ein möglichst breites Informationsspektrum zu haben, folge ich allerlei Nutzern, quer durch die politische Gesinnung oder gesellschaftliche Stellung und muss feststellen, dass ich sehr gut informiert bin. Was aber leider auch einige Arbeit bedeutet, weil ich sehr viel quer recherchieren und Quellen abgleichen muss. Inzwischen ist umfassende Informationsgewinnung bedauerlicherweise eine Holschuld geworden, mit entsprechendem Aufwand.
Ich kann dieses teilweise faktenbefreite Bashing gegen Musk nicht nachvollziehen, auch gegen Trump nicht. Man muss das Agieren des US-Präsidenten und der ganzen Administration aus amerikanischer Sicht sehen und da macht er genau das, wofür er gewählt und demzufolge vieles richtig. Gefällt mir als deutscher Bürger nicht immer, muss ich aber hinnehmen bzw. gar anerkennen.
Genau, er macht genau das, wofür er bezahlt wurde. Vlt mal nicht nur X konsumieren, sondern Interviews mit echten Amerikanern. Bis auf Rassismus und die eigene Bereicherung macht er nichts. Und erst recht nichts, was dem amerikanischem Volk wirklich nützt.
Selten so viel Quatsch gelesen.
Puh, ich will es jetzt nicht zu politisch werden lassen, nur zur Person Trump etwas sagen: es KANN EVENTUELL sein, dass er ETWAS richtig macht für „sein“ Volk (seine Unterstützer), was ihm aber in meinen Augen absolut unmöglich macht, ist der Trumpismus, den er der Welt gebracht hat! Ungestraftes Lügen, Diffamierung Anderer, unhaltbar unsinnige und falsche Aussagen und die Zurückweisung jeglicher Kritik und Gegenbeweisen zu seinen Aussagen. Dies greift mittlerweile derart (auch bei deutschen Politikern) um sich, dass man sich wirklich fragen muss: ist Wahrheit und Ehrlichkeit nur doch ein Zwang für Bürger?
Und Elon liest schön mit xD ne danke… nicht nötig, da ist die gesamte „X“ App schon unnötig.
Komplett lost, wer Ende 2025 noch Twitter benutzt… was stimmt nicht mit euch?