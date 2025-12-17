Anker-Aktion: Beim Kauf von 2 Ladegeräten gibt’s eins geschenkt

Bei Amazon ist eine Werbeaktion von Anker angelaufen, in deren Rahmen man beim Kauf ausgewählter Netzteile oder Dockingstationen ein Mini-USB-C-Ladegerät und ein Ladekabel im Wert von zusammen 18 Euro geschenkt bekommt.

Um von dem Bonusangebot zu profitieren, müsst ihr eines der sieben auf dieser Aktionsseite aufgelisteten Anker-Geräte kaufen. Mit dabei sind leistungsfähige Wandnetzteile mit einer Leistung zwischen 100 und 160 Watt sowie zwei Ladedocks mit 200 oder 250 Watt Gesamtleistung.

Zwei Netzteile und Kabel für zusammen 55 Euro

Als günstigste Option bietet sich hier das auf GaN-Technologie basierende 100-Watt-Ladegerät von Anker an. Das kompakte Netzteil verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, die jeweils bis zu 100 Watt Leistung abgeben können. Alternativ können maximal 33 Watt über einen integrierten USB-A-Anschluss bezogen werden. Ein integriertes Display zeigt Informationen wie den aktuellen Ladestatus, die Temperatur und Leistungsabgabe der einzelnen Anschlüsse in Echtzeit an.

Praktisch für den Transport in der Handtasche oder Gepäck ist der einklappbare Netzstecker. Zudem ist hier noch ein mit Textil ummanteltes USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten.

Wenn ihr dieses Netzteil oder ein anderes auf der Aktionsliste aufgeführtes Gerät zusammen mit dem normalerweise für 17,99 Euro angebotenen Anker-Nano-Netzteil mit 20 Watt in den Einkaufswagen legt, wird der Preis für das kleine Netzteil beim Kaufabschluss abgezogen.

Mini-Netzteil mit langem Ladekabel

Das Mini-Netzteil von Anker ist mit einem einzelnen USB-C-Anschluss ausgestattet und kommt im Paket mit einem 180 Zentimeter langen USB-C-Ladekabel. Dieses Set kann man dann beispielsweise als festinstallierte Lösung hinterm Sofa oder am Arbeitsplatz verwenden.

Die Sonderaktion von Anker soll noch bis zum Wochenende laufen. Prüft dennoch vor einem Kaufabschluss aufmerksam, ob die 17,99 Euro für das kleine Netzteil ordnungsgemäß vom Endbetrag abgezogen werden.