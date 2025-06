CarPlay Ultra: Wann kündigt Apple weitere Partner an?

CarPlay Ultra könnte ein Thema bei der Apple-Keynote zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC am Montag sein.

Vor drei Wochen hat Apple den Start der neuen CarPlay-Generation angekündigt und damit verbunden auch Aston Martin als ersten Partner aus der Automobilbranche vorgestellt. Die Verfügbarkeit von CarPlay Ultra und der damit kompatiblen Fahrzeugmodelle von Aston Martin ist bis auf weiteres allerdings auf die USA und Kanada begrenzt.

Eine ergänzende Ankündigung in Verbindung mit einem Ausblick auf die weltweite Verfügbarkeit von CarPlay Ultra sowie weitere kooperierende Fahrzeughersteller wäre wünschenswert. Apple hat bislang lediglich verlauten lassen, dass Aston Martin seine mit CarPlay Ultra kompatiblen Fahrzeuge innerhalb der nächsten zwölf Monate auch weltweit anbieten will.

Mercedes, Audi und Porsche sollen dabei sein

Bei der ursprünglichen Ankündigung der nächsten Generation von CarPlay vor drei Jahren hatte Apple 14 kooperierende Autohersteller genannt. Neben den deutschen Herstellern Mercedes-Benz, Audi und Porsche standen auch Land Rover, Nissan, Ford, Lincoln, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infiniti und Polestar auf Apples Partnerliste.

Zwischenzeitlich haben sich die Fahrzeughersteller allerdings teils wieder zurückhaltender gegenüber der Vorstellung geäußert, ihre Systeme weitreichend für externe Anbieter zu öffnen. Daher wäre es wünschenswert, von Apple selbst zu hören, wer diesbezüglich noch oder neu im Boot ist.

Lediglich Polestar hat jetzt bestätigt, dass die Unterstützung von CarPlay Ultra weiterhin geplant ist. Mehr Informationen hat sich der Hersteller durch das Apple-Blog MacRumors allerdings nicht entlocken lassen. Dementsprechend bleiben der Zeitpunkt und Umfang der Integration weiterhin offen.

CarPlay Ultra bezieht alle Fahrzeugdisplays ein

Die nächste Generation von CarPlay erweitert die Integration des iPhones ins Auto und zeigt die Inhalte auf allen verfügbaren Displays, einschließlich des Kombiinstruments. In Kooperation mit den Herstellern soll so ein einheitliches Benutzerinterface entstehen, das auf das Fahrzeugdesign abgestimmt ist. CarPlay Ultra übernimmt auch die Steuerung bestimmter Fahrzeugfunktionen wie Radio und Klimaanlage. Mithilfe von Widgets oder auswählbaren Layouts können Nutzer die Oberfläche in gewissem Umfang anpassen.