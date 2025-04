iOS 19: Mehr Bilder und Details zum kommenden iPhone-Betriebssystem

Nachdem wir bereits vor zwei Wochen einen ersten Eindruck davon gewonnen haben, was uns mit iOS 19 designtechnisch aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet, legt John Prosser noch einmal nach. Prosser war in der Vergangenheit mit exzellenten Quellen zu Apple ausgestattet und konnte darauf basierend mit zahlreichen detaillierten Vorankündigungen Furore machen. Zwischenzeitlich wurde es dann ruhig um den Blogger, der jetzt allerdings vorgibt, er hätte einen exklusiven Blick auf eine Vorabversion von iOS 19 werfen können.

Mit einem neu veröffentlichten 10-Minuten-Video will Prosser auch auf den Vorwurf reagieren, die zuvor von ihm gezeigten Details seien nicht repräsentativ. Prosser zufolge entsprechen die Grafiken dem aktuellen Stand der Vorabversion von iOS 19. Allerdings handle es sich nicht um Original-Screenshots, sondern Nachbauten, um seine Quelle nicht zu gefährden.

Das Grundkonzept, das aus gläsern wirkenden Elementen mit einem Fokus auf runde Formen besteht, kennen wir bereits. In seinem neuen Video legt Prosser mit weiteren Details nach und betont, dass es sich hierbei um die nahezu finale Version dessen handelt, was wir bei der offiziellen Vorstellung von iOS 19 im Juni sehen werden.

Runde Symbole oder nicht?

Die Frage, ob Apple die App-Symbole auf dem Home-Bildschirm mit iOS 19 tatsächlich kreisrund macht, ist allerdings noch nicht final geklärt. Offenbar zeigen die Vorabversionen des Betriebssystems bislang weiterhin die klassische, nahezu quadratische Symbolform. Tippt man diese jedoch an, so zeigen sich nahezu runde Symbole. Dies dürfte eine Vorsichtsmaßnahme sein, um zu verhindern, dass Außenstehende die Vorabversion sofort erkennen. Offen bleibt allerdings, ob Apple tatsächlich zu kreisrunden Symbolen wie beim Betriebssystem der Vision Pro wechselt oder sich beim Eckenradius an den anderen Designelementen des Betriebssystems orientiert.

Die Änderungen umfassen auch Details wie Suchfelder oder das bei vielen Anwendungen am unteren Bildschirmrand platzierte Hauptmenü. Prosser hebt allerdings besonders darauf ab, dass die grundlegende Funktionsweise stets erhalten bleibt. Nutzer müssen nicht umdenken oder neue Bedienweisen erlernen, sondern bekommen lediglich ein aktualisiertes, frisches iOS-Design präsentiert.