HomeKit Secure Video: Fällt das 1080p-Limit zur WWDC?

Apple könnte bei der Eröffnungsveranstaltung seiner am Montag beginnenden Entwicklerkonferenz WWDC eine freudige Überraschung für HomeKit-Nutzer im Gepäck haben. Möglicherweise fällt in diesem Jahr endlich die viel kritisierte Beschränkung der Videoauflösung von HomeKit-Kameras. So wie es scheint, testet Apple derzeit die Unterstützung von höheren Auflösungen bis zu 4K.

Die Tatsache, dass HomeKit das Bild von Kameras unabhängig von deren tatsächlicher Leistung stets auf maximal 1080p – das sind 1920 × 1080 Pixel – beschränkt, hat zur Folge, dass hier in vielen Fällen die Apps der Kamerahersteller anstelle von Apple Home zum Einsatz kommen. Gerade bei Sicherheitskameras besteht ein begründetes Interesse daran, möglichst viele Pixel einzufangen und ein dementsprechend detailreiches Bild anzuzeigen.

Die Beschränkung auf 1080p für Aufnahmen geht bei Apple noch auf die ersten Tage der Integration von Kameras in HomeKit zurück. Man darf vermuten, dass der Hauptgrund für dieses Limit bei der Möglichkeit zur Speicherung von Videos mithilfe von HomeKit Secure Video in Apples iCloud zu suchen ist. Über den Daumen kann man hier mit dem Vierfachen an benötigtem Speicherplatz rechnen.

Kamera-Restriktionen zuletzt 2021 gelockert

Aus den USA erreichen uns jetzt gleich mehrere Berichte von Anwendern, deren Kameraaufnahmen über HomeKit mit nativen Auflösungen bis zu 4K gespeichert und in iCloud abgelegt werden. Mit unseren eigenen Setups konnten wir diese Beobachtungen jedoch nicht bestätigen. Wenn Apple hier mit größeren Auflösungen testet, dann nur mit einem eingeschränkten Kreis von Nutzern. Ob das Limit tatsächlich aufgehoben wird, werden wir erst am Montagabend erfahren.

Für die Verwendung von HomeKit Secure Video ist ein iCloud-Abo bei Apple nötig. Das letzte große Update in diesem Bereich hat es im Rahmen der Apple-Entwicklerkonferenz vor vier Jahren gegeben. Damals hat Apple die Beschränkung bei der maximalen Anzahl der integrierbaren Kameras aufgehoben. Zuvor war es über ein iCloud-Konto nicht möglich, mehr als fünf Kameras zu betreiben.