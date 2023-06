WWDC-Video-Wegweiser: Kurze Apple-Clips und lange Lektionen

Wenn euch die Auftakt-Veranstaltung der WWDC gestern Abend gefallen hat, dann interessieren euch vielleicht auch die bald verfügbaren WWDC-Sessions, die so genannte „Platforms State of the Union“ und die von Apples zusätzlich veröffentlichten Kurzvideos. Wir nutzen die folgenden Zeilen für einen kleinen Überblick auf das gebotene Programm.

Kurze Apple-Clips

Zum Mitnehmen grundsätzlich an der Entwickler-Konferenz interessierter Anwender hat Apple zwei Kurzvideos auf Googles Video-Portal YouTube veröffentlicht. Der Schnelldurchlauf „17 große und kleine Dinge“ widmet sich den wichtigsten Funktionsneuerungen der neuen Betriebssysteme und sprintet mit euch durch die Feature-Erweiterungen von iOS und iPadOS 17.

Das ebenfalls nur knapp 70 Sekunden lange Video „Was Apple-Entwickler wissen müssen“ wirf die wichtigsten Schlagwörter in den Ring denen sich die Entwickler-Sessions der diesjährigen WWDC dann einzeln im Detail widmen.

Wichtige Apple-Videos

Neben der Keynote, die ihr jederzeit hier nachschauen könnt, gehört die „Platforms State of the Union“ zu den wichtigsten Apple-Videos jeder WWDC. Die Entwickler-Keynote schreitet die wichtigen Systeme Apples nacheinander ab und erklärt Apples Video für das kommende Jahr aus der Vogelperspektive. Wo geht die Reise hin, welche Systemfunktionen erachtet Cupertino als besonders wichtig, was sollten sich App-Entwickler unbedingt anschauen.

… und lange Entwickler-Sessions

Anschließend kann dann das gesamte Archiv der so genannten Entwickler-Sessions gesichtet werden. Hier gibt es Detail-Videos zu allen neuen Funktionen und zudem häufig noch die entsprechende Folien-Präsentation als PDF. Die Sessions werden freigegeben, sobald Apple die Präsentationen vor Ort gehalten hat. Die Themen lassen sich alle aber schon hier einsehen.