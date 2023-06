iOS 17 bringt die gemeinsame Nutzung für AirTags

Das sind natürlich auch dann gute Nachrichten, wenn man statt den von Apple selbst angebotenen AirTags auf günstigere Alternativen setzt. Während Apple den einzelnen AirTag für 39 Euro anbietet und man hier in der Regel noch zusätzlich einen Anhänger oder dergleichen kaufen muss, gibt es günstige Alternativen wie den Atuvos Schlüsselfinder schon für weniger als die Hälfte dieses Preises. Allerdings muss man in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die „Billig-AirTags“ in der Regel nur mit Bluetooth arbeiten und keine Option zur Nahbereichsortung mithilfe von Ultrabreitband bieten.

Apple hat die AirTags mittlerweile vor mehr als zwei Jahren eingeführt. Von Beginn an war einer unserer größten Kritikpunkte im Zusammenhang mit den kleinen Trackern, dass damit verbunden keine gemeinsame Nutzung möglich ist. Teilt man sich beispielsweise Gegenstände wie einen Schlüssel oder ein Fahrrad, die mit einem AirTag ausgestattet sind, so hat stets nur ein Nutzer die Kontrolle über den Tracker und die anderen sehen sich mit stattdessen Warnmeldungen konfrontiert und können die Ortungs- und Suchfunktionen selbst nicht verwenden.

