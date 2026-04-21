Tim Cook tritt ab
iPhone 18: Bühnenpremiere für den neuen Apple-Chef
Das iPhone 18 dürfte für Apple gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere markieren. Wir werden im September nicht nur eine neue iPhone-Generation zu sehen bekommen, sondern die Präsentation wird erstmals auch ohne Tim Cook stattfinden. John Ternus wird im September die Position als Apple-Chef und damit auch die leitende Rolle bei wichtigen Veranstaltungen und Ankündigungen übernehmen.
Wechseltermin bewusst geplant
Man kann davon ausgehen, dass Apple den Termin für den Führungswechsel bewusst auf den 1. September gelegt hat. Standesgemäß stehen in den letzten Monaten des Jahres neben der Vorstellung der neuen iPhone-Generation im September noch weitere Hardware-Ankündigungen an. Weitere Neuheiten aus den Bereichen Mac und iPad dürften dann ebenfalls von John Ternus vorgestellt werden.
John Ternus: Ab September neuer Apple-Chef (Bild: Apple)
Allerdings ist nicht zu erwarten, dass wir im Rahmen der im Herbst anstehenden Produktpräsentationen abseits der Rolle von Ternus als neuem Hauptdarsteller größere Änderungen bemerken. Wir gehen auch nicht davon aus, dass Apple mit dem Wechsel der Unternehmensführung zu den Live-Präsentationen früherer Jahre zurückkehrt. Der Einfluss von John Ternus an der Spitze des Unternehmens wird uns erst über die nächsten Jahre erreichen. Apple hat dies bei der Ankündigung des Wechsels betont. Cook und Ternus wollen gemeinsam einen möglichst reibungslosen Übergang erreichen.
John Srouji rückt als Unterstützung nach
Um den Übergang zu erleichtern, rückt der bei Apple bislang als Technologiechef tätige John Srouji auf. Srouji wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen Hardwarechef ernannt. In dieser Funktion kann er den derzeit noch als Senior Vice President für Hardwareentwicklung positionierten John Ternus entlasten, sodass sich dieser gemeinsam mit Tim Cook bereits stärker mit seiner kommenden Rolle vertraut machen kann.
Cook lobt Ternus derweil in den höchsten Tönen. In einem Brief an die Apple-Community bezeichnet der noch amtierende Apple-Chef Ternus als die perfekte Person für diesen Job. Dieser sei ein erfahrener Manager, der die Werte und die strategische Ausrichtung des Unternehmens fortführen könne und dem Konzern in seiner neuen Rolle wichtige Impulse geben werde.
Hoffentlich wird wieder mehr auf Innovation gesetzt.
Warum sollte man? Innovationen beinhalten finanzielle Risiken. Und so lange man die CashCow iPhone jedes Jahr mit 2 neuen Farben melken kann, wird sich da so schnell nichts ändern.
In Sachen KI ist Apple komplett abgehängt. Innovativ war in den letzten Jahren eigentlich relativ wenig.
Privacy ist so mit das letzte was man hat, wird aber auch gerade stark vergeigt.
Das ist kurzfristig finanziell lukrativ, rächt sich aber langfristig.
Ist wohl eine gute Zeit für den Wechsel an der Spitze
@Dave
Das wird mit iOS 27 bestimmt besser.
Dank Google Gemini ist die dumme Siri Geschichte.
Apple gibt nicht einfach so Mrd. Aus, die haben gesehen wie weit Google mit Gemini ist und haben erkannt das sie nicht die Gehirn Ressourcen haben, um sowas im eigenen Haus hinzubekommen.
Aber verrückt das wir jetzt erst mit ios27 das bekommen, wofür Apple schon vor fast 2 Jahren Werbespot gemacht hat!!!
Und dann noch nur dank Google Gemini. Einfach verrückt.
Tja….weniger vision Pro und mehr AI hätte Apple gut getan.
Die Vision Pro ist ein Riesen Fehler gewesen, selbst für den halben Preis will sie keiner.
+1
Ja, die haben Millionen Käufer schmerzlich vermisst. Wegen der mangelnden Innovation bei Apple, stürzen sich täglich tausende auf das innovative Imperium von Google und Samsung….
Klingt wie ein Nokia-Fan kurz vor dem Fall der Handysparte.
@thbline67 Soll das ein Witz sein? Dann darf ich wirklich lachen.
Guter Mann! Ihm verdanken mit Sicherheit auch die super guten Chips der m-Serie und A-Serie. Gut das er bei Apple bleibt und aufsteigt !
Nein, ihm nicht
Wem dann?
Meint er vielleicht die ehemaligen Apple Ingenieure die damals Nuvia gegründet hatten und von Qualcomm gekauft wurden?
Und das Ex Apple Trio gründet jetzt wieder ein CPU Start up: nuvacore.
PS: die Qualcomm arm Chips seine ja mittlerweile sehr gut.
Den M Prozessoren ebenbürtig?
@HansiSchwansi: Den „normalen“ M-Prozessoren sind sie leistungstechnisch schon recht nah, bei der Effizienz allerdings noch recht deutlich nicht.
Ich hoffe wirklich, dass Apple wieder zu KAIZEN zurückkehrt!
Nicht die Innovationgeschwindigkeit ist relevant, sondern die Qualität.
Ich bin da gemischter Meinung.
Qualität ist wichtig und wird bei Apple auch groß geschrieben.
Die Kommentarspalte fordert aber auch stetig neue Innovationen. Man möchte schließlich nicht abgehängt werden.
Dem Anspruch wird Apple oft nicht gerecht. Wahre Innovationen stehen i. d. R. nicht direkt für den Massenmarkt zur Verfügung und kein Modell wird so oft produziert, wie die iPhones. Der Android-Markt teilt sich ja in viele kleine Marken und noch mehr Modelle auf.
Während Apple bei Hardware i. d. R. aktuelle Komponenten wie z. B. NFC früh verbaut hat, um schnell eine breites Fundament für die Verfügbarkeit von (künftigen) Funktionen aufzubauen, hinkt Apple bei Software nach meinem Empfinden eher hinterher.
Von Siri will ich gar nicht anfangen – aber nehmen wir zum Beispiel: Matter – seit November 2025 gibt es den Standard 1.5. – Apple Home hängt aber noch auf der 3 Jahre alten Version 1.2. – ohne Funktionen für Solarpanels, Wärmepumpen, Router, Zonensteuerung für Saugroboter, Bodenfeuchtesensoren usw.
Man hofft aktuell auf die Implementierung von 1.3 im Herbst. Keine der von mir genannten Kategorien wäre in 1.3 integriert.
Ich switche gerade auf Home Assistant, u. a. WEIL Apple zu langsam hinterherkommt. Ich lasse mich von Siri im Herbst überraschen. Meine Erwartungen sind gering und können eigentlich nur übertroffen werden, wenn nicht, suche ich auch dort nach einer Alternative.
Apple geht damit zunehmend Geschäftspotential verloren.
Und ich bin kein Klapphandy-Fan, aber in dem Bereich hat Apple vermutlich auch viele Kunden an die Konkurrenz verloren. Ob sie zurückkehren, wird sich zeigen.
@Marcel: Ich konnte bisher kaum Menschen beobachten mit klappbaren Android-Handy auf der Straße. Ist diese Gruppe so groß?
Evtl ist sie recht klein und es war eine bewusste Entscheidung Apples für eine solch kleine Gruppe nicht das Investment zu tätigen das Portfolioelement klappbarer Handys aufzubauen.
@chris: Johny Srouji
Seine Aufgabe wird sein Angebote zu machen, dass nicht OpenAI oder Anthropic komplett das iOS übernehmen bzw. ersetzen.
Du sagst das, andere jammern wegen zu wenig KI. Man kann es nie allen recht machen, dass hat auch Apple erkannt. Ich finde sie machen es genau richtig, Cook hat das trotz Gejammer einiger hier gut aufgegleist. Ich denke da wird eine saubere lokale Integration kommen.
Bin gespannt, in welche Richtung er den Macintosh-Dampfer steuert.
Der Macintosh ist seit Ende 2007 Geschichte. Deshalb hat Apple es aus dem Namen entfernen lassen. Das war das ehemalige Fundament und heutige Erbe.