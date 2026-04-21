Das iPhone 18 dürfte für Apple gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere markieren. Wir werden im September nicht nur eine neue iPhone-Generation zu sehen bekommen, sondern die Präsentation wird erstmals auch ohne Tim Cook stattfinden. John Ternus wird im September die Position als Apple-Chef und damit auch die leitende Rolle bei wichtigen Veranstaltungen und Ankündigungen übernehmen.

Wechseltermin bewusst geplant

Man kann davon ausgehen, dass Apple den Termin für den Führungswechsel bewusst auf den 1. September gelegt hat. Standesgemäß stehen in den letzten Monaten des Jahres neben der Vorstellung der neuen iPhone-Generation im September noch weitere Hardware-Ankündigungen an. Weitere Neuheiten aus den Bereichen Mac und iPad dürften dann ebenfalls von John Ternus vorgestellt werden.

John Ternus: Ab September neuer Apple-Chef (Bild: Apple)

Allerdings ist nicht zu erwarten, dass wir im Rahmen der im Herbst anstehenden Produktpräsentationen abseits der Rolle von Ternus als neuem Hauptdarsteller größere Änderungen bemerken. Wir gehen auch nicht davon aus, dass Apple mit dem Wechsel der Unternehmensführung zu den Live-Präsentationen früherer Jahre zurückkehrt. Der Einfluss von John Ternus an der Spitze des Unternehmens wird uns erst über die nächsten Jahre erreichen. Apple hat dies bei der Ankündigung des Wechsels betont. Cook und Ternus wollen gemeinsam einen möglichst reibungslosen Übergang erreichen.

John Srouji rückt als Unterstützung nach

Um den Übergang zu erleichtern, rückt der bei Apple bislang als Technologiechef tätige John Srouji auf. Srouji wurde mit sofortiger Wirkung zum neuen Hardwarechef ernannt. In dieser Funktion kann er den derzeit noch als Senior Vice President für Hardwareentwicklung positionierten John Ternus entlasten, sodass sich dieser gemeinsam mit Tim Cook bereits stärker mit seiner kommenden Rolle vertraut machen kann.

Cook lobt Ternus derweil in den höchsten Tönen. In einem Brief an die Apple-Community bezeichnet der noch amtierende Apple-Chef Ternus als die perfekte Person für diesen Job. Dieser sei ein erfahrener Manager, der die Werte und die strategische Ausrichtung des Unternehmens fortführen könne und dem Konzern in seiner neuen Rolle wichtige Impulse geben werde.