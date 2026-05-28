Börsenhandel und Einkäufe
Robinhood erlaubt automatisierte Geldgeschäfte durch KI-Agenten
Auf der Trading-Plattform Robinhood kann man seine Geldgeschäfte künftig durch KI-Agenten erledigen lassen. Nutzer können ihre favorisierten KI-Systeme direkt mit Robinhood verbinden, um Börsengeschäfte automatisiert auszuführen oder Einkäufe über Kreditkarten erledigen zu lassen. Das Unternehmen beschreibt dies als weiteren Schritt hin zu einer automatisierten Finanzverwaltung.
Die neuen Funktionen werden unter den Bezeichnungen „Agentic Trading“ und „Agentic Credit Card“ eingeführt und stehen als Beta-Version sowie für ausgewählte Nutzergruppen bereit.
Automatisierter Aktienhandel
Beim Wertpapierhandel sollen Nutzer spezielle Unterkonten für KI-Agenten anlegen können. Diese Konten werden getrennt vom übrigen Portfolio geführt, sodass die KI lediglich Zugriff auf die dort hinterlegten Gelder hat. Robinhood zufolge werden Nutzer per Mitteilung stets über sämtliche automatisierten Handelsaktivitäten informiert. Zudem sei es auch jederzeit möglich, die eigenen KI-Agenten zu deaktivieren.
Die Einsatzmöglichkeiten sind laut Robinhood vielseitig. So könnten KI-Agenten Portfolios analysieren, Gewichtungen einzelner Branchen überprüfen oder automatische Umschichtungen vornehmen. Ebenso sei denkbar, dass Handelsstrategien anhand historischer Kursdaten getestet und anschließend automatisiert ausgeführt werden.
Zum Start unterstützt das System ausschließlich den Handel mit Aktien. Weitere Bereiche wie Kryptowährungen, Optionen oder Futures sollen später folgen.
Virtuelle Kreditkarten für KI-Agenten
Neben dem Handel öffnet Robinhood seine Infrastruktur auch für Kreditkartenzahlungen durch KI-Agenten. Nutzer können ihre Agenten dafür mit einer virtuellen Kreditkarte verbinden, die speziell für diesen Zweck eingerichtet wird. Dabei lassen sich Ausgabenlimits festlegen und auf Wunsch manuelle Freigaben aktivieren.
Anschließend soll die KI selbstständig Produkte suchen, Preise überwachen und Einkäufe auslösen. Die Agenten erhalten laut Robinhood dabei keinen Zugriff auf die eigentliche Kreditkartennummer oder weitere Kontodaten. Standardmäßig seien sie auf die virtuelle Karte beschränkt.
Technisch erfolgt die Anbindung der KI-Agenten über MCP-Server. Die KI-Systeme können so direkt mit Robinhood kommunizieren, ohne auf inoffizielle Programmierschnittstellen zurückgreifen zu müssen.
Was kann da schon schief gehen…
Nüscht.
Absolut nichts… Genau wie mit der Deepfake Technologie…
Den Spaß gönn ich mir.
Mal gucken was der KI bot so traded…
Nicht mehr oder weniger als jeder Algorithmus/Automatismus davor.
Das AI ist hier doch nur Marketingsprech, um Leute neugierig zu machen und Kunden zu gewinnen.
Was ja auch okay ist.
Hier kann die KI mal zeigen wie intelligent und handelsschnell sie ist.
Aus 10€, 100€ machen?! In X Tagen usw….
Irgendwie interessant
Man kann es mit einer kleinen Summe testen.
Alles was ich hier heute an KI-News bekomme, klingt wie Realsatire. Wie haben die Menschen 2024 und 2025 überhaupt überleben können! Alle waren bettelarm,schliefen und atmeten kaum, da keine KI sie dran erinnerte.
Wer war noch mal Robin Hood? Ach ja, der, der es den Reichen nahm und den Armen gab … na dann wünsche ich viel Spaß beim „Traden“ …. :)))
Wir nehmen die 100€ legen sie in einen Währungsfonds und Rohstoff Handel uuuuuund es ist weg…
KI bietet zwar ne Menge Möglichkeiten aber ich seh oft genug was für Schwachsinn KI regelmäßig ausgibt oder falsch Informationen ausspuckt welche sie dann auch prompt korrigiert NACHDEM man sie darauf hinweist.
Ich freu mich auf die erste Schlagzeile: Mann (32) pleite durch KI
Herbert W. hätte das nie gedacht…