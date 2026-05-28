Auf der Trading-Plattform Robinhood kann man seine Geldgeschäfte künftig durch KI-Agenten erledigen lassen. Nutzer können ihre favorisierten KI-Systeme direkt mit Robinhood verbinden, um Börsengeschäfte automatisiert auszuführen oder Einkäufe über Kreditkarten erledigen zu lassen. Das Unternehmen beschreibt dies als weiteren Schritt hin zu einer automatisierten Finanzverwaltung.

Die neuen Funktionen werden unter den Bezeichnungen „Agentic Trading“ und „Agentic Credit Card“ eingeführt und stehen als Beta-Version sowie für ausgewählte Nutzergruppen bereit.

Automatisierter Aktienhandel

Beim Wertpapierhandel sollen Nutzer spezielle Unterkonten für KI-Agenten anlegen können. Diese Konten werden getrennt vom übrigen Portfolio geführt, sodass die KI lediglich Zugriff auf die dort hinterlegten Gelder hat. Robinhood zufolge werden Nutzer per Mitteilung stets über sämtliche automatisierten Handelsaktivitäten informiert. Zudem sei es auch jederzeit möglich, die eigenen KI-Agenten zu deaktivieren.

Die Einsatzmöglichkeiten sind laut Robinhood vielseitig. So könnten KI-Agenten Portfolios analysieren, Gewichtungen einzelner Branchen überprüfen oder automatische Umschichtungen vornehmen. Ebenso sei denkbar, dass Handelsstrategien anhand historischer Kursdaten getestet und anschließend automatisiert ausgeführt werden.

Zum Start unterstützt das System ausschließlich den Handel mit Aktien. Weitere Bereiche wie Kryptowährungen, Optionen oder Futures sollen später folgen.

Virtuelle Kreditkarten für KI-Agenten

Neben dem Handel öffnet Robinhood seine Infrastruktur auch für Kreditkartenzahlungen durch KI-Agenten. Nutzer können ihre Agenten dafür mit einer virtuellen Kreditkarte verbinden, die speziell für diesen Zweck eingerichtet wird. Dabei lassen sich Ausgabenlimits festlegen und auf Wunsch manuelle Freigaben aktivieren.

Anschließend soll die KI selbstständig Produkte suchen, Preise überwachen und Einkäufe auslösen. Die Agenten erhalten laut Robinhood dabei keinen Zugriff auf die eigentliche Kreditkartennummer oder weitere Kontodaten. Standardmäßig seien sie auf die virtuelle Karte beschränkt.

Technisch erfolgt die Anbindung der KI-Agenten über MCP-Server. Die KI-Systeme können so direkt mit Robinhood kommunizieren, ohne auf inoffizielle Programmierschnittstellen zurückgreifen zu müssen.