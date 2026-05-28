iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 011 Artikel

Börsenhandel und Einkäufe

Robinhood erlaubt automatisierte Geldgeschäfte durch KI-Agenten
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Auf der Trading-Plattform Robinhood kann man seine Geldgeschäfte künftig durch KI-Agenten erledigen lassen. Nutzer können ihre favorisierten KI-Systeme direkt mit Robinhood verbinden, um Börsengeschäfte automatisiert auszuführen oder Einkäufe über Kreditkarten erledigen zu lassen. Das Unternehmen beschreibt dies als weiteren Schritt hin zu einer automatisierten Finanzverwaltung.

Die neuen Funktionen werden unter den Bezeichnungen „Agentic Trading“ und „Agentic Credit Card“ eingeführt und stehen als Beta-Version sowie für ausgewählte Nutzergruppen bereit.

Automatisierter Aktienhandel

Beim Wertpapierhandel sollen Nutzer spezielle Unterkonten für KI-Agenten anlegen können. Diese Konten werden getrennt vom übrigen Portfolio geführt, sodass die KI lediglich Zugriff auf die dort hinterlegten Gelder hat. Robinhood zufolge werden Nutzer per Mitteilung stets über sämtliche automatisierten Handelsaktivitäten informiert. Zudem sei es auch jederzeit möglich, die eigenen KI-Agenten zu deaktivieren.

Robinhood Ki Handel

Die Einsatzmöglichkeiten sind laut Robinhood vielseitig. So könnten KI-Agenten Portfolios analysieren, Gewichtungen einzelner Branchen überprüfen oder automatische Umschichtungen vornehmen. Ebenso sei denkbar, dass Handelsstrategien anhand historischer Kursdaten getestet und anschließend automatisiert ausgeführt werden.

Zum Start unterstützt das System ausschließlich den Handel mit Aktien. Weitere Bereiche wie Kryptowährungen, Optionen oder Futures sollen später folgen.

Virtuelle Kreditkarten für KI-Agenten

Neben dem Handel öffnet Robinhood seine Infrastruktur auch für Kreditkartenzahlungen durch KI-Agenten. Nutzer können ihre Agenten dafür mit einer virtuellen Kreditkarte verbinden, die speziell für diesen Zweck eingerichtet wird. Dabei lassen sich Ausgabenlimits festlegen und auf Wunsch manuelle Freigaben aktivieren.

Robinhood Kreditkarte

Anschließend soll die KI selbstständig Produkte suchen, Preise überwachen und Einkäufe auslösen. Die Agenten erhalten laut Robinhood dabei keinen Zugriff auf die eigentliche Kreditkartennummer oder weitere Kontodaten. Standardmäßig seien sie auf die virtuelle Karte beschränkt.

Technisch erfolgt die Anbindung der KI-Agenten über MCP-Server. Die KI-Systeme können so direkt mit Robinhood kommunizieren, ohne auf inoffizielle Programmierschnittstellen zurückgreifen zu müssen.
28. Mai 2026 um 15:44 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.011 weitere hätten wir noch.
    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Den Spaß gönn ich mir.
    Mal gucken was der KI bot so traded…

    Antworten Melden

  • Hier kann die KI mal zeigen wie intelligent und handelsschnell sie ist.
    Aus 10€, 100€ machen?! In X Tagen usw….
    Irgendwie interessant

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Alles was ich hier heute an KI-News bekomme, klingt wie Realsatire. Wie haben die Menschen 2024 und 2025 überhaupt überleben können! Alle waren bettelarm,schliefen und atmeten kaum, da keine KI sie dran erinnerte.

    Antworten Melden

  • Wer war noch mal Robin Hood? Ach ja, der, der es den Reichen nahm und den Armen gab … na dann wünsche ich viel Spaß beim „Traden“ …. :)))

    Antworten Melden

  • Wir nehmen die 100€ legen sie in einen Währungsfonds und Rohstoff Handel uuuuuund es ist weg…

    KI bietet zwar ne Menge Möglichkeiten aber ich seh oft genug was für Schwachsinn KI regelmäßig ausgibt oder falsch Informationen ausspuckt welche sie dann auch prompt korrigiert NACHDEM man sie darauf hinweist.

    Antworten Melden

  • Ich freu mich auf die erste Schlagzeile: Mann (32) pleite durch KI

    Herbert W. hätte das nie gedacht…

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44011 Artikel in den vergangenen 6844 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven