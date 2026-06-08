Heute Abend erfahren wir, wie Apples KI-Reise weitergeht. Apple Intelligence sowie die Verfügbarkeit und Integration künstlicher Intelligenz in iOS, macOS und weitere Apple-Plattformen dürften zu den zentralen Themen der Veranstaltung zählen.

Los geht’s um 19 Uhr unserer Zeit und die Veranstaltung wird wie gewohnt im Livestream übertragen. Allerdings entspricht der Begriff Livestream inzwischen nur noch eingeschränkt dem Format, das wir von früheren Apple-Veranstaltungen kennen. Man kann zwar davon ausgehen, dass neben Tim Cook noch ein paar weitere Apple-Führungskräfte auf der Bühne zu sehen sein werden, um das in begrenztem Umfang zugelassene Publikum zu begrüßen. Apple setzt seit einigen Jahren konsequent auf vorproduzierte Präsentationen und geht dabei keine Risiken mehr ein.

Die ursprüngliche Ankündigung von Apple Intelligence vor zwei Jahren

Letzte Keynote mit Cook als Chef

Die Eröffnungsveranstaltung zur WWDC dürfte zugleich auch die letzte Apple-Keynote sein, bei der Tim Cook als Unternehmensleiter auf der Bühne steht. Im Frühjahr hat Cook angekündigt, dass vom 1. September an John Ternus den Chefposten übernehmen wird. Bereits eine Woche später dürfte Ternus in seiner neuen Rolle dann die iPhone-Modelle 2026 präsentieren. Tim Cook hatte die Rolle des Apple-Chefs vor rund 15 Jahren vom Firmen-Mitbegründer Steve Jobs übernommen.

Zurück zu heute Abend. Wie gewohnt wird Apple zum Auftakt der WWDC die neuen Betriebssysteme für iOS-Geräte, den Mac und weitere Plattformen präsentieren, um Entwicklern an den folgenden Tagen die Möglichkeit zu geben, tiefer in die Thematik einzutauchen. Dafür stehen bis Freitag zahlreiche ergänzende Veranstaltungen und Workshops auf dem Plan, die größtenteils auch online übertragen werden oder abrufbar sind. Ein detaillierter Zeitplan lässt sich auf Apples Entwickler-Webseite einsehen.

Auf YouTube und Apple TV

Die Eröffnungsveranstaltung lässt sich heute Abend nicht nur auf YouTube, sondern auch auf der Apple-Webseite oder über Apple TV mitverfolgen. Wir gehen davon aus, dass die Präsentation zwischen anderthalb und zwei Stunden dauert.