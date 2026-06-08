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KI wohl das zentrale Thema

WWDC 2026: Heute Abend um 19 Uhr geht es los
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Heute Abend erfahren wir, wie Apples KI-Reise weitergeht. Apple Intelligence sowie die Verfügbarkeit und Integration künstlicher Intelligenz in iOS, macOS und weitere Apple-Plattformen dürften zu den zentralen Themen der Veranstaltung zählen.

Los geht’s um 19 Uhr unserer Zeit und die Veranstaltung wird wie gewohnt im Livestream übertragen. Allerdings entspricht der Begriff Livestream inzwischen nur noch eingeschränkt dem Format, das wir von früheren Apple-Veranstaltungen kennen. Man kann zwar davon ausgehen, dass neben Tim Cook noch ein paar weitere Apple-Führungskräfte auf der Bühne zu sehen sein werden, um das in begrenztem Umfang zugelassene Publikum zu begrüßen. Apple setzt seit einigen Jahren konsequent auf vorproduzierte Präsentationen und geht dabei keine Risiken mehr ein.

Apple Wwdc 2025 Apple Intelligence

Die ursprüngliche Ankündigung von Apple Intelligence vor zwei Jahren

Letzte Keynote mit Cook als Chef

Die Eröffnungsveranstaltung zur WWDC dürfte zugleich auch die letzte Apple-Keynote sein, bei der Tim Cook als Unternehmensleiter auf der Bühne steht. Im Frühjahr hat Cook angekündigt, dass vom 1. September an John Ternus den Chefposten übernehmen wird. Bereits eine Woche später dürfte Ternus in seiner neuen Rolle dann die iPhone-Modelle 2026 präsentieren. Tim Cook hatte die Rolle des Apple-Chefs vor rund 15 Jahren vom Firmen-Mitbegründer Steve Jobs übernommen.

Zurück zu heute Abend. Wie gewohnt wird Apple zum Auftakt der WWDC die neuen Betriebssysteme für iOS-Geräte, den Mac und weitere Plattformen präsentieren, um Entwicklern an den folgenden Tagen die Möglichkeit zu geben, tiefer in die Thematik einzutauchen. Dafür stehen bis Freitag zahlreiche ergänzende Veranstaltungen und Workshops auf dem Plan, die größtenteils auch online übertragen werden oder abrufbar sind. Ein detaillierter Zeitplan lässt sich auf Apples Entwickler-Webseite einsehen.

Auf YouTube und Apple TV

Die Eröffnungsveranstaltung lässt sich heute Abend nicht nur auf YouTube, sondern auch auf der Apple-Webseite oder über Apple TV mitverfolgen. Wir gehen davon aus, dass die Präsentation zwischen anderthalb und zwei Stunden dauert.
08. Juni 2026 um 06:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich lieg grad wegen ner Bandscheiben op im Krankenhaus und hab mich spannenderweise gestern noch mit einigen.. sagen wir mal vorsichtig älteren Leuten über ki unterhalten.
    Der Unterschied zwischen den Generationen ist mir noch nie so derbe aufgefallen wie bei diesem Thema

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  • flauschibärchen

    Uff hoffentlich nicht zu viel AI Quatsch sondern nützliche Funktionen

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  • Ich erwarte nicht viel, hoffe dass es nicht ne „“Erst mal in USA“ Veranstaltung wird.

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  • Hoffentlich bekommt RCS auch endlich mal ein Update.
    Die Beta-Verschlüsselung läßt sich bei mir noch nicht entdecken (Telekom bzw. Fraenk).
    Hoffe auch immer noch auf das vollständige Profil 3.x von RCS.

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  • Nach der Meldung, dass Siri 2 möglicherweise mit einer Warteliste erscheinen könnte, rechne ich heute Abend mit zahlreichen Ankündigungen, die letztendlich auf wenig Substanz hinauslaufen und viel Aufsehen um Nichts machen werden.

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  • Bei Apple Music sind zahlreiche Alben nicht mehr in Atmos verfügbar.
    Ich hoffe es wird ein neues Feature angekündigt (TrueHD) dass das erklärt.

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  • Hoffentlich die letzte Veranstaltung, in der Tim wieder den Aktionären das blaue vom Himmel verspricht.
    Jetzt aber wirklich bald mit AI.

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    • Mit Copilot kann man ja auch nicht wirklich etwas machen. Alle Experimente scheitern bei mir daran dass nur Copilot Studio wirklich Agenten bauen kann, die dann aber ständig an irgendwelchen technischen Problemen wie API Fehlern hängen bleiben

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  • Irgendwie erinnert mich Apple immer mehr an China : we are planning to do….. und nix passiert. Wenn sie dieses Mal nicht mit einem Falt-iPhone oder eine Innovation rum kommen, dann würde es das bestätigen.

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  • Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir heute Abend alle begeistert werden… Aber mal abwarten.

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  • Kann man den Stream auch zeitversetzt starten, während er noch läuft? Bspw. um 19:30 Uhr von vorne (19:00 Uhr) beginnen?

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