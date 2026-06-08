WeatherGuide geben wir als neuen Tipp in der Kategorie Wetter-Apps an euch weiter. Die Macher der App waren früher für WeatherPro verantwortlich, unser langjähriger Favorit in diesem Bereich. Seit der Übernahme durch einen amerikanischen Anbieter vor sechs Jahren hat sich WeatherPro quasi nicht mehr weiterentwickelt. Nicht zuletzt aus diesem Grund bietet das ursprüngliche Entwicklerteam nun eine gelungene Alternative an.

Laut den Entwicklern soll WeatherGuide Wetterinformationen nicht nur anzeigen, sondern auch verständlicher aufbereiten. Das visuelle Konzept hinter der App soll auch komplexe Wetterlagen auf einen Blick erfassbar machen.

Intuitive Tagesgrafiken und kompakte 14-Tage-Vorschau

Eine besondere Rolle spielt hier die Matrix-Vorhersage. Damit lässt sich eine 14-Tage-Vorhersage extrem kompakt und übersichtlich darstellen. Nutzer können auf einen Blick Temperaturverläufe, Sonnenstunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeiten vergleichen, ohne mehrere Einzelansichten aufrufen zu müssen. Die Ansicht lässt sich per Fingertipp einblenden und benötigt weniger als die Hälfte des Bildschirms.

In Sachen Übersicht gefallen uns auch die alternativen Tagessymbole sehr gut. Die von den Entwicklern als „DayScout“ bezeichneten Grafiken zeigen statt klassischer Wettersymbole auf Wunsch auch Torten- oder Donut-Diagramme, auf denen das exakte Verhältnis zwischen Sonnenstunden, Bewölkung und Niederschlag erkennbar ist.

Radar und Satellitenbilder

Über die Startseite von WeatherGuide hat man auch Zugriff auf eine Radarvorhersage für Zentraleuropa. Diese zeigt Niederschläge in Fünf-Minuten-Schritten bis zu zwei Stunden im Voraus an. Ergänzend stehen Satellitenbilder zur Verfügung, mit deren Hilfe man beispielsweise die aktuelle Wolkenentwicklung verfolgen kann.

Wer sich intensiver mit Wetterdaten beschäftigen möchte, findet in der App die Möglichkeit, aktuelle Wetterwerte mit Daten aus einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren zu vergleichen. Darüber hinaus ist ein Event-Planer in WeatherGuide integriert. Über diese Funktion lassen sich Wetterprognosen für bestimmte Termine oder Uhrzeiten verfolgen. Das soll bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, Ausflügen oder Aktivitäten im Freien unterstützen.

Gratis-Download mit verträglicher Jahresgebühr

WeatherGuide lässt sich kostenlos laden, setzt für den uneingeschränkten Zugriff jedoch ein Abo für monatlich 1,99 Euro oder 12,99 Euro pro Jahr voraus. Inklusive Familienfreigabe werden 2,99 Euro im Monat oder 17,99 Euro im Jahr fällig. Die App ist für iPhone und iPad optimiert und kommt mit verschiedenen Widgets für den Home-Bildschirm.

WeatherGuide ist aktuell in Version 1.2 erschienen. Die App bezieht ihre Wetterdaten vom Berliner Anbieter Wettermanufaktur.