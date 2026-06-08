Vom ursprünglichen WeatherPro-Team
WeatherGuide bewirbt sich als neuer Wetter-App-Favorit
WeatherGuide geben wir als neuen Tipp in der Kategorie Wetter-Apps an euch weiter. Die Macher der App waren früher für WeatherPro verantwortlich, unser langjähriger Favorit in diesem Bereich. Seit der Übernahme durch einen amerikanischen Anbieter vor sechs Jahren hat sich WeatherPro quasi nicht mehr weiterentwickelt. Nicht zuletzt aus diesem Grund bietet das ursprüngliche Entwicklerteam nun eine gelungene Alternative an.
Laut den Entwicklern soll WeatherGuide Wetterinformationen nicht nur anzeigen, sondern auch verständlicher aufbereiten. Das visuelle Konzept hinter der App soll auch komplexe Wetterlagen auf einen Blick erfassbar machen.
Intuitive Tagesgrafiken und kompakte 14-Tage-Vorschau
Eine besondere Rolle spielt hier die Matrix-Vorhersage. Damit lässt sich eine 14-Tage-Vorhersage extrem kompakt und übersichtlich darstellen. Nutzer können auf einen Blick Temperaturverläufe, Sonnenstunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeiten vergleichen, ohne mehrere Einzelansichten aufrufen zu müssen. Die Ansicht lässt sich per Fingertipp einblenden und benötigt weniger als die Hälfte des Bildschirms.
In Sachen Übersicht gefallen uns auch die alternativen Tagessymbole sehr gut. Die von den Entwicklern als „DayScout“ bezeichneten Grafiken zeigen statt klassischer Wettersymbole auf Wunsch auch Torten- oder Donut-Diagramme, auf denen das exakte Verhältnis zwischen Sonnenstunden, Bewölkung und Niederschlag erkennbar ist.
Radar und Satellitenbilder
Über die Startseite von WeatherGuide hat man auch Zugriff auf eine Radarvorhersage für Zentraleuropa. Diese zeigt Niederschläge in Fünf-Minuten-Schritten bis zu zwei Stunden im Voraus an. Ergänzend stehen Satellitenbilder zur Verfügung, mit deren Hilfe man beispielsweise die aktuelle Wolkenentwicklung verfolgen kann.
Wer sich intensiver mit Wetterdaten beschäftigen möchte, findet in der App die Möglichkeit, aktuelle Wetterwerte mit Daten aus einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren zu vergleichen. Darüber hinaus ist ein Event-Planer in WeatherGuide integriert. Über diese Funktion lassen sich Wetterprognosen für bestimmte Termine oder Uhrzeiten verfolgen. Das soll bei der Vorbereitung von Veranstaltungen, Ausflügen oder Aktivitäten im Freien unterstützen.
Gratis-Download mit verträglicher Jahresgebühr
WeatherGuide lässt sich kostenlos laden, setzt für den uneingeschränkten Zugriff jedoch ein Abo für monatlich 1,99 Euro oder 12,99 Euro pro Jahr voraus. Inklusive Familienfreigabe werden 2,99 Euro im Monat oder 17,99 Euro im Jahr fällig. Die App ist für iPhone und iPad optimiert und kommt mit verschiedenen Widgets für den Home-Bildschirm.
WeatherGuide ist aktuell in Version 1.2 erschienen. Die App bezieht ihre Wetterdaten vom Berliner Anbieter Wettermanufaktur.
Entwickler: WeatherGuide GmbH
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Bei mir ist und bleibt es Foreca, kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen.
Yes. Dito.
Beste
Foreca ist richtig gut
Ebenfalls von uns eine klare Empfehlung, abgesehen davon, dass die Pollenvorhersage sehr lückenhaft ist und es dem Team einfach nicht gelingt, für Nordeuropa die Anzeige für Olivenbäume auszublenden. Dafür fehlt ausgerechnet Roggen ebenso Ambrosia und Schimmel, das können andere besser, zum Beispiel wetter.com, unsere zweite Empfehlung, ebenfalls seit 15 Jahren im Einsatz und mit besten Ergebnissen mal PrognoseQualität, informativen Videos und präzisen Unwetterwarnungen vom DWD (dessen eigene App auch sehr zu empfehlen ist).
Ich mag Foreca auch aber mir ist es zu kompliziert!
Keine Frage, das muss eine App erst mal dran kommen. Obwohl die Macher früher gute Arbeit geleistet haben und vielleicht sollte man der App mal eine Chance geben.
Ich mag die DWD App und die Kachelmann website, die beiden haben bei mir in der Gegend die geringste Diskrepanz zwischen Vorhersage und Realität.
Von der Optik her hätte ich gern was besseres, aber lieber eine hässliche korrekte Wettervorhersage als eine schicke falsche.
Die Darstellungen sind gelungen, aber 13€ pro Jahr nur dafür, dass sie frei verfügbare Wetterdaten hübsch darstellen?
Dann lieber das hässliche Kachelmannwetter, welches dafür eine tendenziell minutengenaue Regenvorhersage hat.
Die Wetterdaten seien nicht kostenlos, heisst es in der App.
Mag sein, dass sie dir das erzählen. Ist aber vielleicht auch nur so korrekt, wie ihre Vorhersagequalität.
Wenn ich das richtig gelesen habe, nutzen sie für Deutschland den DWD und das ECMWF.
Vielleicht kosten die Satelitenbilder für das Regenradar was, aber die Rohdaten für ihre Modelle sind kostenlos.
Kachelmann Web ohne Werbung € 4.99. Pflotsh, z.B. Storm € 6.99
Ich habe ja nichts dagegen für eine gute App Geld auszugeben (habe ich z.B. auch mit der DWD App gemacht), aber wie gesagt – nur hübsch reicht jetzt auch nicht, die richtigen Daten soll sie schon liefern.
Leider bietet die App nicht dieselbe übersichtliche Darstellung wie WeatherPro.
Apple Wetter in Kombi mit der Regenschirm-App (wurde hier oder auf ifun vorgestellt) – klappt hervorragend.
Ergänzend als 2. Meinung noch: Weawow (dort sind verschiedene Anbieter zur Auswahl – mit Spende sogar Accuweather und Foreca).
+1
Dieser Kombination nutze ich auch.
Reicht für mich völlig aus.
Bei mir noch DWD WarnWetter als Ergänzung.
Regenschirm nutzt ebenfalls die Daten vom DWD ;-)
Leider beim Hinzufügen eines Ortes gleich abgestürzt.
Meteomatics ist meiner Erfahrung nach die genaueste Wetterapp. Zusätzlich noch Regenschirm (App) als Kombi.
Foreca ist auch sehr gut, aber designmässig nicht mein Fall. Vielleicht hilft es ja jemanden. Cheers!
Bei der ursprünglichen Vorstellung hat WG damals für meinen Standort eine gut 30 kmn Luftlinie entfernte Station genommen, statt die nächste, nur 4 km entfernte Station. Auch fehlten mir ein paar Standardwidgets. Jetzt sind die Widgets da, aber ich kann nicht mehr sehen, von welcher Wetterstation die Daten kommen. Für knapp 18,00/Jahr ist mir das dann doch zu wenig, auch wenn ich den Ansatz von WG immer noch mag, aber ich werde es nicht weiter testen und bleibe bei Foreca.
Ich kann verstehen, dass das Design einer Wetter-App wichtig ist, aber ist nicht die Vorhersagegenauigkeit das Wichtigste? Und bei dieser App weiß ich nicht genau, wenn der „Berliner Anbieter Wettermanufaktur“ die Daten liefert. Haben die noch namhafte Zulieferer wie den DWD oder ECMWF?
Es ist ja der Link zum Unternehmen oben verknüpft, ein Klick bringt Aufschluss:
Wettermanufaktor ist ein hochspezialisierter Dienstleister für Wettermodelle, der u.a. für Betreiber Kritischer Infrastruktur arbeitet und auf Basis von Daten und den Modellen, die genannt wurden, noch eigene Berechnungen und Analysen anstellt. Diese Daten sind u.a. wichtig für den (Luft-)Verkehr, Landwirtschaft oder die Energieversorgung, um genaue Prognosen der zu erwartenden Verhältnisse zu haben. Insofern dürften die Daten eine sehr hohe Qualität aufweisen, zumindest bei kurzfristigen Vorhersagen. Das ist im Zweifel auch besser, als „nur“ die Modelle von DWD oder ECMWF zu zeigen.
Vor dem Hintergrund des Einsatzes eigener zusätzlicher Modelle dürfte der Jahrespreis gerechtfertigt sein.
Das hatte ich auch gelesen, ist aber natürlich reine Behauptung bzw. Werbung, um Kunden zu generieren. Hätte mich beruhigt, wenn da ein paar offiziell gute Zulieferer dabei gewesen wären und nicht nur eine Firma ihr eigenes Süppchen kocht. Denn so ganz banal ist eine Wettervorhersage nicht…
Ich empfehle Weather Mate. Ist auch auf der Applewatch verfügbar.
Mercury Weather ist auch sehr zu empfehlen!
Hatte ich schon getestet, aber ich komme „leider“ immer wieder zu WetterOnline zurück. Für mich persönlich hat WetterOnline den besten Mix aus übersichtlichem Design und akkuraten Wetterdaten. Man sieht auf einen Blick, was los ist, und es stimmt relativ genau. Foreca ist in der Tat auch sehr präzise, aber die App ist mir zu überladen.
Ist für mich ein absolutes No-Go.
Daten verkaufen der Nutzer… Geil, hab ich voll kein Bock drauf..
Da sind doch gerade Daten weggekommen, wie kann man sowas weiter nutzen?
In der Basisversion allerdings erhebliche Probleme mit dem Datenschutz aus unserer Sicht, es werden Dutzende bis hunderte Unternehmen als Empfänger der eigenen Nutzungsdaten genannt. Vor einiger Zeit war dies sogar der Anlass für eine dezidierte Kritik der Stiftung Warentest. In der Abo Version, die wir selber seit Jahren aufgrund der guten Prognosen und des gelungenen Designs nutzen, lässt sich dies abstellen, trotzdem hat dieses Verhalten einen Faden Beigeschmack (hoffentlich mittlerweile geändert, die Basisversion lange Zeit nicht mehr begutachtet).
Vom ÖRR abgeguckt? 16Grad ist schon gelb und ab 20Grad Klimahölle in rot?
Erstaunlich, was man so alles in eine Wettervorhersage hineininterpretieren kann. Da muss man erst einmal drauf kommen.
Farbenblind darf man auf jeden Fall nicht sein.
Du machst mich sprachlos…
In der App kann zwischen zwei verschiedenen Farbtabellen für Temperatur gewählt werden. Eine, die etwas früher in die rote Farbe in 5 Grad Schritten geht und eine, die sich an der ECMWF Farbtabelle orientiert und in 4 Grad Abständen organisiert ist.
Live Aktivität mit Regenschirm wäre mal nice so wie es carrot weather hat. Dann kann man direkt in der Dynamic Island sehen wielange es noch regnet. Die wollen aber bodenloses teurer Abo dafür haben.
Carrot lässt die freie Wahl, welche Wetterdaten gezeigt werden sollen (Apple, DWD … etc.) und hat mega viel Auswahl für Komplikationen auf der AppleWatch.
Also in meinem Bereich, Kreis Viersen, nähe Venlo hat sich bisher immer Sonuby bewiesen mit den Daten von Meteblue.
Seit ich damals von WeatherPro weg bin, nutze ich seit langem foreca. Gute App, laufende Updates und Daten u.a. vom ECMWF, DWD, etc.
Und sehr präzise und optisch gelungene Regenprognosen für die nächste Stunde beziehungsweise die nächsten Stunden. In der Basisversion sind mittlerweile allerdings auch Werbetracker eingebaut, die im Abo wegfallen (das Abo ist vergleichsweise günstig).
Ich komme an der grässlichen SuperHD-App nicht vorbei, weil die drei parallelen Wettermodelle mir den größten Mehrwert geben. Gibt es benutzbare Apps, die für drei zuverlässige Modelle zugrunde legen?
Weawow kann das. https://apps.apple.com/de/app/wetter-widget-weawow/id1209810737
Mir fehlt die Graphen Anzeige von WeatherPro
Mit Listen und Zahlen pro Zeile kann ich nix anfangen. Graphen erfasse ich viel schneller
Leider versteckt sich bei den Graphen nur historische Daten und keine aktuellen Daten. Schade.
Das stimmt, die grafische Anzeige insbesondere auf dem iPad ist bis heute unübertroffen, auf einen Blick kann man für 7-8 Städte aller relevanten Werte (WetterSymbol, Niederschlag, Wind, Temperatur, Sonnenschein Dauer) auf einen Schlag sehen für die nächsten sieben Tage, bis heute unübertroffen.
Danke für das Feedback. In WeatherGuide ist die iPad Umsetzung noch sehr rudimentär. Wir werden die App auch weiterhin ausbauen und Feedback wie dieses ist sehr hilfreich.
Die Graphenanzeige innerhalb WeatherGuide kann über einen Druck auf den jeweiligen Tag erreicht werden. Rechts oben gibt es dann den Auswahlpicker zwischen Tabellendarstellung und Graphendarstellung.
Ich bin WeatherPro Nutzer seit gefühlt der ersten Stunde und zahle für den Mehrwert im Jahr auch gerne die 9,99€.
Auch wenn es keine nennenswerte Weiterentwicklung gegeben hat, vermisse ich nichts.
Ich erwähne mal wieder die einzige App, für die ich tatsächlich Werbung mache, weil ich für mich neben Kachelmann, die akkurateste ist. ilMeteo – gibt’s in einer Version mit Werbung und in einer, die man kaufen kann. Ich nutze die seit 13 Jahren und bin nach wie vor mit der Zuverlässigkeit sehr zufrieden und zwar weltweit.
14 Tage Vorschau. Kling unseriös. Ist es auch. Da kann die Grafik noch so „hübsch“ aufbereitet sein.
Ich finde diese hier ziemlich ansprechend und bisher noch kostenlos: https://apps.apple.com/de/app/weatherglow-local-forecast/id6451098166
Allerdings nur auf englisch.
Mein Tipp ist SONUBY. Seit Langem für mich unerreicht in Prognosen, Anpassbarkeit und vielfältigen Daten.
never again…
bin mit meteoblue und foreca happy
Kennt jemand eine API? Gibts die Daten nur in der App … keine Website?
Sonuby und nix anderes
LookslikeRain ist mein Favorit. Bietet mir die beste Übersicht.