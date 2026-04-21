„Wo ist?“-Karte: Wiederaufladbar, 180 Tage Akku, 12 Euro

Der Zubehöranbieter Novoo bietet seine mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Trackerkarten aktuell vergünstigt an. Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion kostet die Karte derzeit nur noch 12 Euro. Voraussetzung ist die Aktivierung eines zusätzlichen Rabattcoupons auf der Produktseite. Das Angebot gilt bis zum 26. April.

Die Karte orientiert sich in ihren Abmessungen an klassischen Kreditkarten und lässt sich entsprechend problemlos im Geldbeutel unterbringen. Mit einer Dicke von rund 1,9 Millimetern ist sie dabei vergleichbar mit zwei übereinander gelegten Kreditkarten.

Anders als frühere Modelle setzt die aktuelle Variante auf einen integrierten, wiederaufladbaren Akku. Geladen wird kabellos über gängige Qi-Ladegeräte. Eine integrierte LED signalisiert dabei den aktuellen Ladestatus. Vollgetankt, reicht die Energie dann für bis zu 180 Tage kontinuierlichen Einsatz.

Ortung über die „Wo ist?“-App

Die Ortung erfolgt bei Bedarf über die „Wo ist?“-App auf dem iPhone. Nach der Kopplung erscheint die Karte als Objekt und kann in der App lokalisiert werden. Wie von Apples „Wo ist?“-Netzwerk bekannt, wird die Positionsbestimmung auch über fremde Apple-Geräte unterstützt. Diese übermitteln den Standort anonymisiert, sobald sie sich in Reichweite befinden. Dadurch bleibt die Ortung auch über größere Distanzen hinweg möglich.

Für die Suche im Nahbereich verfügt die Karte über einen integrierten Signalton, der sich über die App auslösen lässt. Zusätzlich kann die übliche Trennungswarnung aktiviert werden, die informiert, sobald sich Nutzer und Gegenstand voneinander entfernen.

Die Trackerkarte ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und verfügt über eine kleine Öffnung zur Befestigung an Taschen oder Schlüsselringen. Was der Karte fehlt, ist eine Nahbereichsortung, bei der das iPhone die noch verbleibenden Meter zur Karte mit einem Richtungspfeil anzeigt. Diesen Modus können Drittanbieter nicht nutzen, da Apple die Nahbereichsortung exklusiv den eigenen Produkten vorbehält.