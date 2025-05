AirTag-Alternativen von UGREEN: Aktionsangebote zum Deutschlandstart

UGREEN bringt heute zwei neue Bluetooth-Tracker nach Deutschland, die beide vollständig mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel sind und keine zusätzliche App benötigen. Regelmäßige ifun.de-Leser kennen die beiden Geräte schon, die erst heute offiziell in den deutschen Markt starten.

Neben einer klassischen Version für Schlüsselbund und Rucksack steht auch ein besonders flaches Modell für das Portemonnaie zur Auswahl. Zum offiziellen Marktstart ist der UGREEN Fine Track Slim derzeit für nur 18 Euro erhältlich – fast 40 Prozent unter dem regulären Preis.

Im AirTag- und im Kartenformat

Der Slim-Tracker im Kreditkartenformat ist lediglich 1,7 Millimeter dick und lässt sich bequem in Brieftaschen oder Etuis unterbringen. Anders als viele Konkurrenzprodukte arbeitet das Gerät nicht mit Einmalbatterien, sondern setzt auf einen integrierten Akku. Geladen wird über eine magnetische Verbindung, der aktuelle Ladestand lässt sich in der „Wo ist?“-App anzeigen. UGREEN gibt eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten pro Akkuladung an. Auch ein Lautsprecher ist integriert – mit bis zu 80 Dezibel hilft er beim Auffinden in der Nähe.

Der klassische UGREEN Fine Track verzichtet auf den Akku und verwendet stattdessen eine Knopfzelle (CR2032), die laut Hersteller bis zu zwei Jahre durchhält. Auch hier wird das Gerät vollständig über Apples „Wo ist?“-App eingebunden – eine separate Anwendung ist nicht erforderlich. Eine Statusmeldung warnt bei niedrigem Batteriestand.

Beide Modelle sind ab sofort bei Amazon verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Fine Track liegt bei 19,99 Euro, erhältlich ist die AirTag-Alternative vorübergehend jedoch bereits für 14,99 Euro. Das Slim-Modell kostet regulär 29,99 Euro. Zum Verkaufsstart ist der Fine Track Slim jedoch auf 18 Euro reduziert – ein zeitlich begrenztes Angebot, das die Markteinführung begleitet.