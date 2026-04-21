Mit dem iPhone gefilmt: „Erduntergang“ erstmals auf Video festgehalten

Ein Astronaut der NASA hat erstmals ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Erde hinter dem Horizont des Mondes verschwindet. Die Aufnahme stammt von Reid Wiseman, der sich im Rahmen der Artemis-II-Mission in einer Umlaufbahn um den Mond befand. Gefilmt wurde die Szene mit einem iPhone direkt aus der Raumkapsel heraus.

NASA-Astronaut Reid Wiseman vor einem Fenster des Orion-Raumschiffs

Das rund 50 Sekunden lange Video dokumentiert ein seltenes Himmelsereignis, das als „Earthset“ (deutsch: „Erduntergang“) bezeichnet wird. Während Beobachter auf der Erde regelmäßig Mondaufgänge und Monduntergänge sehen, zeigt die Perspektive vom Mond aus das umgekehrte Bild. Die Erde verschwindet dabei langsam hinter der staubigen Oberfläche des Mondes.

Wiseman beschreibt die Aufnahme als einmalige Gelegenheit. Neben ihm waren weitere Crewmitglieder damit beschäftigt, das Ereignis mit professioneller Kameraausrüstung festzuhalten. Parallel zur Smartphone-Aufnahme entstanden Fotos mit Teleobjektiven, die zusätzliche Details einfangen sollten.

Das iPhone-Video des Artemis-II-Kommandant und NASA-Astronaut Reid Wiseman

Historische Parallele zu Apollo 8

Das Video knüpft inhaltlich an eine der bekanntesten Aufnahmen der Raumfahrtgeschichte an. Bereits 1968 hatten Astronauten der Apollo-8-Mission das Bild „Earthrise“ aufgenommen. Damals war erstmals zu sehen, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht. Die aktuelle Aufnahme zeigt nun das Gegenstück dazu.

Das auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichte Video vermittelt auch ein Gefühl für Größenverhältnisse im All. Technisch ist die Aufnahme bewusst unverändert geblieben. Wiseman nutzte den achtfachen Zoom des iPhones, der laut seiner Einschätzung in etwa dem entspricht, was das menschliche Auge unter diesen Bedingungen wahrnimmt. Trotz eingeschränkter Sicht durch ein kleines Fenster gelang es ihm, das Ereignis vollständig einzufangen.