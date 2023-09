Withings 6.0: Neue App rückt Withings+-Abo in den Mittelpunkt

Withings, der französische Anbieter vernetzter Gesundheitsprodukte hat seine offizielle iPhone-Applikation in Version 6.0 veröffentlicht und rückt hier nun ebenfalls in den Mittelpunkt, was bereits im Rahmen der jüngsten Produktneuvorstellungen verlässlich betont wurde: das noch recht junge Premium-Abonnement Withings+.

Insert

You are going to send email to