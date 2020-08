Wirecard-Pleite: Auch boon.planet macht dicht

Auch boon.planet stellt seinen Betrieb infolge der Wirecard-Insolvenz ein. Das kostenlose Girokonto streicht am 15. Oktober seine Segel und folgt damit dem App-Konto boon. Hier mussten wir eich schon zu Monatsbeginn von der Schließung informieren. Beide Finanzdienste hatten in Deutschland Apple Pay im Programm.

2 Wochen nach boon

Vor knapp zwei Wochen noch klang alles danach, als hätte die Wirecard-Krise nun das digitale Kreditkartenkonto boon mit in den Abgrund gerissen. Die Betreiber hatten damals betont, dass zwar die virtuelle Prepaid Mastercard boon, nicht aber das Girokonto-Angebot boon.planet betroffen seien. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang bereits betont, dass man eventuelle Änderungen diesbezüglich rechtzeitig kommunizieren werde.

Nun ist dies in den Augen der Macher von boon.planet an der Zeit. Das Unternehmen teilt mit, dass sämtliche Dienstleistungen zum 15. Oktober eingestellt werden. Kunden der Bank können sich also schon mal einen neuen Anbieter suchen und sich auf einen Kontenumzug vorbereiten. Details werden noch in einer Kunden-E-Mail erläutert.