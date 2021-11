Wieder sehenswert: Apples Weihnachtsvideo 2021

Es hat mittlerweile Tradition, dass Apple in den letzten Novembertagen sein jeweils aktuelles Weihnachtsvideo veröffentlicht. Der diesjährige Titel „Saving Simon“ ist in der Reihe „Shot on iPhone 13 Pro“ erschienen.

Für „Saving Simon“ zeichnet das erfolgreiche kanadische Vater-Sohn-Team Jason und Ivan Reitman verantwortlich. Der Film mit dem Untertitel „To the ones we’ve waited all year to be with“ gefällt uns dann auch wieder ein ganzes Stück besser, als die eher an einen Werbespot für den HomePod mini erinnernde Produktion „The magic of mini“ aus dem vergangenen Jahr.

Der diesjährige Titel präsentiert sich wieder mit stark familiärem Bezug und erinnert an großartige Vorgänger wie „The Surprise“, „Sway“, „Frankie’s Holiday“ und allem voran „Misunderstood“ aus dem Jahr 2013.