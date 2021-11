Telefon-App „Satellite“: Gruppenrufnummern im aktiven Test

Die vollständige Freischaltung steht Satellite zufolge an, sobald alle verbleibenden Interessenten von der Warteliste hinzugefügt wurden und eine Reihe noch ausstehender Funktionen umgesetzt wurde. Dazu zählt die die Möglichkeit für Inhaber einer Gruppe, einzelne Mitglieder zu entfernen oder die Gruppe an sich wieder löschen zu können.

Jetzt ist die neue Funktion mit den ersten 1000 Satellite-Testnutzern gestartet. Damit verbunden lässt der Betreiber verlauten, dass die Entwickler schneller vorangeht, als gedacht und in der Folge auch Nutzer, die bislang nichts mit Satellite am Hut hatten, zu den Gruppen hinzugefügt werden können.

