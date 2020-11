Apples Weihnachtsvideo: Ein Werbeclip für den HomePod mini

Apples diesjähriges Weihnachtsvideo steht ganz im Zeichen des HomePod mini. Das knapp zweieinhalb Minuten lange Video mit dem Titel „The magic of mini“ würde auch als überlanger Werbespot für den neuen Apple-Lautsprecher durchgehen.

Als zentrale Figur setzt das neue Apple-Video Tierra Whack in Szene. Die amerikanische Rapperin liefert zugleich die akustische Untermalung für das Video und lässt mit dem Kommando „Hey Siri, turn it way up“ einen großen, alten HomePod dem kleinen HomePod mini weichen.

Apple veröffentlicht seine Weihnachtsfilme regelmäßig gegen Ende des Monats November. In den vergangenen Jahren hatten die Produktionen häufig einen stark familiären Bezug. Als eines der von den Nutzern am besten bewerteten Weihnachtsvideos von Apple zählt weiterhin der Clip „Misunderstood“ aus dem Jahr 2013.