Spotify testet „Entdecken“-Bereich mit Hochkant-Musikvideos

Auch Spotify spielt mit dem Gedanken, einen TikTok-artigen Scroll-Feed in die eigene Musik-App zu integrieren. Aus den USA kommen Berichte über einen entsprechenden Test. In einem neuen „Entdecken“-Bereich hält der Musikdienst hier kurze Musikvideos im Hochformat zum Durchwischen bereit.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021