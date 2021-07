WhatsApp „Urlaubsmodus“ startet in Deutschland

WhatsApp startet mit der Bereitstellung des sogenannten „Urlaubsmodus“ in Deutschland. Nutzer der Messenger-App haben künftig die Möglichkeit, stummgeschaltete Chats im Archiv zu belassen um so die Anzeige von neuen Nachrichten ausschließlich auf ausgewählte beziehungsweise wichtige Chats zu beschränken.

Die WhatsApp-Entwickler basteln mittlerweile schon knapp drei Jahre an dieser Komfortfunktion. In den ersten Betas noch „Urlaubsmodus“ genannt, sollen die verbundenen Einstellungen dafür sorgen, dass tatsächlich nur noch dann neue Nachrichten über das App-Symbol signalisiert werden, wenn diese in nicht stummgeschalteten Chats eingehen. Standardverhalten von WhatsApp ist nämlich, dass man zwar die akustischen und optischen Hinweise für neue Nachrichten auf Chat-Ebene ausschalten kann, diese im App-Symbol dennoch als ungelesen angezeigt werden.

Die Neuerung spielt mit der Archivieren-Funktion von WhatsApp zusammen, dementsprechend wird die Einstellung mittlerweile auch nicht mehr Urlaubs- oder Ferienmodus genannt, sondern heißt schlicht „Chats im Archiv lassen“. Aktiviert man diesen Schalter in den Einstellungen von WhatsApp, so verbleiben die stummgeschalteten Chats auch dann im Archiv, wenn eine neue Nachricht empfangen wird. In der Folge taucht dann auch kein Hinweis mehr im App-Symbol auf.

Arbeits-WhatsApps erst nach dem Urlaub sehen

Praktisch könnt ihr euch das so vorstellen, dass beispielsweise eine Firmen- oder Schul-Chatgruppe während der Ferien stummgeschaltet und zudem die Funktion „Chats im Archiv lassen“ aktiviert wird. Neue Nachrichten gehen fortan gänzlich im Stillen ein und ihr könnt den oder die betreffenden Chats nach dem Urlaub aus dem Archiv holen und nachlesen, was ihr verpasst habt. Archivierte Chats finden sich in der Chat-Liste ganz oben, ihr müsst die Liste lediglich mit dem Daumen noch ein Stück weiter nach unten ziehen, um den Link zu den archivierten Chats unter dem Suchfenster zu sehen.

Die neue Funktion steht jetzt für erste WhatsApp-Nutzer in Deutschland bereit und sollte im laufe der kommenden Tage bei allen Anwendern verfügbar sein.