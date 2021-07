Mehr depressive Jugendliche: Smartphones nicht unschuldig

Eine aktuelle Studie mehrerer amerikanischer Wissenschaftler, darunter Forscher der University of Arkansas und der San Diego State University, hat sich mit den Ursachen und Gründen für die dokumentierte Zunahme depressiven Verhaltens unter Heranwachsenden gewidmet.

Erforscht werden sollte unter anderem, ob der Anstieg von depressivem Verhalten und Einsamkeit bei Jugendlichen weltweit mit messbaren Faktoren wie etwa der wirtschaftlichen Lage, dem Einsatz neuer Technologien oder Veränderungen in der Familienzusammensetzung zusammenhängen.

„School Loneliness“ weltweit auf dem Vormarsch

Um mit vergleichbaren Ergebnissen zu arbeiten haben die Forscher dabei die sogenannte „School Loneliness“ (also die „Einsamkeit in der Schule“) genauer betrachtet. Eine Wert, den die im dreijährlichen Turnus durchgeführten PISA-Studien der OECD ermitteln.

Dabei bewerten Jugendliche unter anderem einen Fragenkatalog zum Wohlbefinden in der Schule, der mehrere Statements wie die folgenden beinhaltet: „Ich fühle mich in der Schule wie ein Außenseiter“, „Ich fühle mich in der Schule zugehörig“, „Ich finde in der Schule leicht Freunde“, „Ich fühle mich in meiner Schule unbeholfen und fehl am Platz“, „Andere Schüler scheinen mich zu mögen“ und „Ich fühle mich in der Schule einsam“. Heraus kommt ein Wert zur „School Loneliness“.

Dieser hat in den zurückliegenden Jahren nicht nur stetig zugenommen, auch scheinen sich deutliche Korrelationen mit dem Zugang zum Internet und der Smartphone-Nutzung abzuzeichnen.

Viel Einsamkeit bei großer Smartphone-Sättigung

Zwischen 2012 und 2018 hat die „School Loneliness“ in 36 von 37 untersuchten Ländern zugenommen. 2018 hat sich der Wert der Jugendlichen, die über ein erhöhtes Maß an „School Loneliness“ klagten, gegenüber 2012 verdoppelt.

Die „School Loneliness“ war dabei besonders unter den Jugendlichen in Ländern mit hoher Smartphone- und Internetnutzung ausgeprägt. Demgegenüber sorgte eine erhöhte Arbeitslosigkeit eher für eine Abnahme der „School Loneliness“. Faktoren wie Familiengrößen, Bruttoinlandsprodukt und Einkommensungleichheiten schienen hingegen keinen Einfluss auf die „School Loneliness“ zu haben.