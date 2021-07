Apple geht aktiv gegen Handel mit Prototypen vor

Die Abnehmer solcher Geräte haben in erster Linie finanzielle Interessen. Informationen über Schwachstellen in Apples Hard- und Software sind Gold wert und werden auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen gehandelt.

Apple sieht in der Veröffentlichung von Details zum Design und der Leistung der Geräte eine Verletzung seiner Geschäftsgeheimnisse. Der Hersteller macht dann auch keinen Hehl daraus, dass er seine Ansprüche mit allen Mitteln durchsetzen will. Dem Vice vorliegenden Schreiben zufolge hat der Empfänger 14 Tage Zeit, nicht nur um seine Aktivitäten einzustellen, sondern auch seine Lieferanten zu nennen.

Apple will offenbar mit härteren Mitteln gegen den Handel mit illegal an die Öffentlichkeit gelangen Prototypen seiner Geräte vorgehen. In China hat der Hersteller einen Zwischenhändler nicht nur dazu aufgefordert, die Geschäfte einzustellen, sondern verlangt zudem, dass seine Kontakte und Lieferanten ans Messer liefert.

