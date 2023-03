Apple hatte vor zwei Jahren selbst die Einführung einer automatisierten Suche nach sogenannten CSAM-Dataien auf den Geräten seiner Kunden geplant und sah sich im Anschluss an die Ankündigung mit massiver Kritik konfrontiert. Infolge dessen wurde das Projekt nach einigem hin und her mehr oder weniger stillschweigend wieder begraben .

Cathcart hat sich in diesem Zusammenhang deutlich positioniert und angemerkt, dass WhatsApp zwar kürzlich im Iran blockiert worden sei, man dergleichen jedoch noch nie in einer liberalen Demokratie erlebt habe. WhatsApp-Nutzer verlassen sich Cathcart zufolge auf die hohen Sicherheitsstandards und 98 Prozent davon würden außerhalb von Großbritannien leben.

Wie das britische Magazin Guardian berichtet, hat sich der WhatsApp-Chef Will Cathcart bei einem Besuch in Großbritannien diesbezüglich recht eindeutig geäußert. Man werde die eigenen Sicherheitsstandards keinesfalls aufweichen, eher nehme man in Kauf, dass der Dienst dann in Großbritannien nicht mehr verfügbar ist.

Knackpunkt ist die von der britischen Medienaufsichtsbehörde Office of Communications (Ofcom) geforderte Moderation von Inhalten und damit verbunden auch die Suche nach Kinderpornografie oder Missbrauchsdarstellungen durch die Anbieter. Dergleichen ließe sich nur realisieren, wenn die Chat-Betreiber Zugriff auf die von ihren Nutzern verschickten Inhalte hätten, also ihre strikten Verschlüsselungsrichtlinien aufweichen.

Heftige Kritik an Überwachungsplänen WhatsApp und Signal: Eher Angebot in UK einstellen als Verschlüsselung aufweichen

Insert

You are going to send email to