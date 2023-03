iPhone 14 und iPhone 14 Plus lassen sich jetzt auch in Gelb bestellen

Die zu Wochenbeginn angekündigten neuen iPhone-Modelle lassen sich jetzt im Apple Store bestellen. Apple bietet das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus fortan auch in der neuen Farboption „Gelb“ an.

Mit dem Update verbunden darf man allerdings keine Verbesserungen mit Blick auf die Leistung oder den Funktionsumfang erwarten. Apple liefert hier lediglich – mittlerweile schon fast traditionell – eine zusätzliche Farbe der Geräte als Frühjahrs-Update nach. Ein halbes Jahr nach der Markteinführung der aktuellen iPhone-Modelle soll mit diesem Schachzug wohl nicht zuletzt auch der Umsatz der neuen Geräte ein wenig angekurbelt werden.

Wer sein neues iPhone heute in Gelb vorbestellt, hat gute Chancen, das Gerät pünktlich zum offiziellen Verkaufsstart am Dienstag, dem 14. März zu erhalten. Aber auch so ist fast davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach den neuen Modellen in Grenzen hält. Die beiden Geräte sind generell ja schon seit rund sechs Monaten erhältlich und die initiale Nachfrage dürfte längst gedeckt sein. Ohnehin waren zumindest beim iPhone 14 Plus bislang keine nennenswerten Lieferschwierigkeiten zu verzeichnen. Besonders stark nachgefragt und dementsprechend zwischenzeitlich nur schwer erhältlich war vor allem das iPhone 14 Pro.

Das gelbe iPhone 14 Plus im Video

Neue Farben für iPhones und Zubehör

Apple bietet das iPhone 14 in nun sechs Farben zu Preisen ab 999 Euro an, für das iPhone 14 Plus muss man mindestens 1.149 Euro hinlegen. Die beiden Modelle sind neben Gelb weiterhin auch in Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Violett erhältlich. Die Geräte kommen mit 6,1 Zoll beziehungsweise 6,7 Zoll Bildschirmgröße und sind standardmäßig mit 128 GB Speicher ausgestattet, der sich gegen Aufpreis auch auf 256 GB oder 512 GB erweitern lässt.

Zeitgleich mit der neuen Farbvariante für die beiden iPhone-Modelle hat Apple am Dienstag auch verschiedenes Zubehör in neuen Farben vorgestellt, darunter Armbänder für die Apple Watch sowie Hüllen für das iPhone und die AirTags.