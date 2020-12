Offene Beta von League of Legends: Wild Rift startet morgen um 11 Uhr

Um die Spieletauglichkeit des neuesten iPhone zu unterstreichen lädt Apple regelmäßig auch Spieleentwickler zu ihren Präsentationen ein, die während des Events Einblicke in ihren nächsten großen iOS Titel zeigen. Dieses Jahr gab sich League of Legends Entwickler Riot Games die Ehre, die Gameplayaufnahmen ihrer Mobilumsetzung Wild Rift präsentierten.

Nachdem der Mobilableger des erfolgreichen MOBA bereits in einem Softlaunch in einigen Teilen des asiatischen Raumes in eine Beta gestartet war, folgt morgen um 11:00 Uhr der Start der offenen Beta für Europa. Zur Feier des Tages hat Riot Games zusätzlich ein großes Livestream Event auf der Videoplattform Youtube angekündigt.

Dabei handelt es sich um einen Live ausgetragenen Kampf gegen das League of Legends Monster Baron Nashor, bei dem die Spieler über gemeinsame Abstimmungen die jeweils nächste Handlung der Helden bestimmen sollen. Das hat sicherlich keine besonders große Spieltiefe und die gewählte Uhrzeit lässt darauf schließen, dass vor allem Zuschauer aus dem asiatischen Markt angesprochen werden sollen. Teilnehmern des Livestreams winkt aber zumindest eine Belohnung in Form eines einzigartigen Emotes und Symbols in Wild Rift.

Doch zurück zum eigentlichen Spiel. Bei Wild Rift handelt es sich nicht um eine schlichte 1 zu 1 Portierung der PC-Version, sondern um ein von Grund auf für die Mobilplattform entwickeltes Spiel. Zwar bleibt der Titel seinem Vorbild in allen wichtigen Belangen treu, inklusive der 5 gegen 5 Kämpfe, den bekannten Charakteren und derer Fähigkeiten. Allerdings wurde unter anderem die Karte so weit optimiert, dass sie schnellere Runden erlaubt, welche im Schnitt nur noch 15 bis 18 Minuten dauern sollen. Aktuell ist der Heldenkatalog mit 50 Charakteren ebenso noch nicht vollständig, allerdings werden kontinuierlich weitere der bekannten LoL Charaktere ihren Weg in das Spiel finden.

FAIR UND KOSTENLOS SPIELBAR

Tritt in Spielen an, die nach Können und Gruppengröße balanciert wurden.Alle Champions in Wild Rift können gratis erworben werden – niemand muss für Spielzeit oder Spielstärke bezahlen. Niemals.

Jedoch müsst ihr diese sowieso erst einmal neu freischalten. Da Wild Rift als eigenständiges Spiel konzipiert wurde, können langjährige Spieler der PC-Version leider nicht ihre Heldensammlung einfach nach Wild Rift hin mitnehmen. Dennoch könnt ihr euch mit eurem bestehenden Riot Games Konto in Wild Rift anmelden und erhaltet zumindest für eure in der PC-Version verbrachte Spielzeug und dort getätigte InApp-Käufe eine zusätzliche Belohnung in Wild Rift.

Optisch zeigt sich Wild Rift in feinster League of Legends Manier quirlig, effektgeladen und bunt. Natürlich wurde während der Präsentation des iPhone 12 gleich mehrfach betont, dass die Leistung des A14 Bionic und die Geschwindigkeit des 5G Funkstandard für die beste Spielerfahrung sorgen würden. Abseits des üblichen Marketingsprech sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass sich Wild Rift auch auf bedeutend älteren Modellen spielen lässt.

Für die App wird aktuell als Mindestvoraussetzung lediglich iOS 10.0 und sämtliche Geräte ab dem iPhone 5S sowie iPad Air und iPad Mini 2 gelistet. Wobei die älteren Modelle sicherlich deutliche Abstrichen bei der Grafik und möglicherweise auch Performance machen müssen. Damit offeriert Riot Games das 2,2GB große Free 2 Play Spiel dennoch einer potenziell sehr großen Spielerschaft.