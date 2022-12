WhatsApp streicht alte iPhones – Threema korrigiert App-Fehler

Über weitergeleitete WhatsApp-Nachrichten und Blog-Posts wird derzeit viel Panik dahingehend gemacht, dass sich WhatsApp vom neuen Jahr an auf zahlreichen Handy-Modellen nicht mehr verwenden lässt. Allerdings wird hier keinesfalls etwas zum Jahreswechsel deaktiviert. Vielmehr handelt es sich um eine bereits eingeleitete Umstellung, so lassen sich die neuen Versionen der Messenger-App beispielsweise nur noch auf iPhones installieren, auf denen mindestens iOS 12 läuft. Ältere Geräte erhalten damit verbunden künftig dann keine Updates mehr.

