AirTag-Alternative von Atuvos noch kurze Zeit ab 14 Euro

Der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Schlüsselanhänger von Atuvos ist noch kurze Zeit mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Kauft man das Doppelpack, so fällt der Preis dank eines auf der Produktseite aktivierbaren 30-Prozent-Gutscheins auf 28 Euro – also 14 Euro pro Stück. Im Einzelkauf lässt sich der Preis ebenfalls mittels Gutschein auf 16,15 Euro reduzieren.

Dem Kleingedruckten zufolge laufen die beiden Coupons am 30. beziehungsweise 31. Dezember aus. Zwar dürfte es hier auch in Zukunft wieder Preisreduzierungen geben, wann dies der Fall ist, bleibt allerdings erstmal offen.

Die „Dinge-Tracker“ von Atuvos sind mit 3,5 x 3,5 Zentimeter zwar ein Stück größer als Apples AirTags und bieten keine Unterstützung für die Nahbereichsortung, kosten dafür aber gerade mal die Hälfte. Zudem muss man die Größe der Atuvos-Tracker auch vor dem Hintergrund betrachten, dass hier die für die Befestigung am Schlüsselbund oder dergleichen benötigte Öse bereits integriert ist, während im Zusammenspiel mit den AirTag hier zusätzliche Kosten anfallen und die Apple-Geräte damit verbunden teils deutlich größer werden. Ein unbestreitbarer Vorteil der Atuvos-Tracker ist deren deutlich lauteres Tonsignal.

„Wo ist?“ weiterhin nicht familientauglich

Was wir in diesem Jahr nicht von Apple erhalten haben und uns nun für iOS 17 wünschen, ist die Möglichkeit, die Geräte in der „Wo ist?“-App mit anderen Familienmitglieder zu teilen. Bislang ist es nämlich nicht möglich, beispielsweise einen per AirTag & Co. getrackten Schlüsselbund gemeinsam mit einem anderen Nutzer zu verwenden.

Wer dergleichen sofort haben will, ist mit den Produkten anderer Hersteller besser bedient. Mit den Schlüsselanhängern von Tile hat man beispielsweise die Möglichkeit, den zugehörigen Account auch auf mehreren Geräten zu verwenden und kann einen verlegten Schlüsselbund oder dergleichen beispielsweise auch vom iPhone eines Mitbewohners auch suchen.