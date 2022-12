Wetterstatus für Netatmo jetzt auch auf dem Home-Bildschirm

Als Alternative für den schnellen Zugriff auf die Netatmo-Werte sei an dieser Stelle auch mal wieder die App Netatmo Comfort erwähnt. Diese wird kostenlos und ebenfalls in Deutschland entwickelt für das iPhone, die Apple Watch und das iPad optimiert angeboten.

Die Wetterstatus-App an sich zeigt die aktuellen Messwerte aller Netatmo-Module sowie die jeweiligen Tagesdiagramme an. Auf der Apple Watch kann man mit der Gratisversion die Werte der Basisstation und des Außenmoduls sehen. Lediglich die Anzeige von Wochen-, Monats- und Jahresdiagrammen am iPhone sowie der Zugriff auf die Werte aller Zusatzmodule von der Apple Watch aus bleibt Nutzern der kostenpflichtigen Pro-Variante vorbehalten. Im Rahmen der Abo-Version wird dann ein Jahrespreis von 4,99 Euro berechnet, wer sich für die Kaufversion der App entscheidet, muss einmalig 23,99 Euro investieren.

Besitzer einer Wetterstation von Netatmo haben wir ja zu Monatsbeginn schon auf die App-Neuerscheinung Wetterstatus für Netatmo hingewiesen. Die App lässt sich in der Basisversion mit stattlichem Leistungsumfang kostenlos nutzen. In der neuen App-Version 1.1 ergänzt der Entwickler mit den Widgets für den Home-Bildschirm nun eine von Anwendern nachgefragte Funktion.

Insert

You are going to send email to