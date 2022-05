WhatsApp Premium: Optionales Abo-Modell in Vorbereitung

WhatsApp fährt aktuell wenn man so will eine Feature-Offensive. Eben erst wurden Emoji-Reaktionen eingeführt und das Limit für geteilte Dateien erhöht . Die Betreiber hatten im April bereits diverse Funktionserweiterungen für den Messenger angekündigt .

Anstehende Neuerungen für die Standard-Version von WhatsApp gibt derweil eine neu verfügbare Beta-Version der Messenger-App Preis. So sollen künftig nicht mehr alle Teilnehmer sondern nur noch die Administratoren informiert werden, wenn eine Person eine WhatsApp-Gruppe verlässt. In Verbindung damit darf man auch eine weitere geplante Neuerung sehen, die es Gruppenteilnehmern ergänzend zur Liste der aktiven Teilnehmer auch ermöglicht, alle früheren Gruppenmitglieder zu sehen .

Während die Nutzung von WhatsApp für Standardnutzer zumindest bis auf weiteres in vollem Umfang kostenfrei bleibt, bereitet der der Facebook-Mutter Meta unterstellte Messenger eine mit Gebühren verbundene Premium-Option vor. Die in diesem Zusammenhang gebotenen Möglichkeiten zielen allerdings ausschließlich auf Unternehmen, die den Messenger-Dienst zur Kommunikation mit ihren Kunden nutzen.

