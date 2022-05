Öffentliche Beta von iOS 16 startet wohl verspätet

Die Testversionen von iOS 16 werden voraussichtlich später als von anderen iOS-Versionen gewohnt für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Dem Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge will Apple die erste öffentliche Beta-Version der kommenden Software erst gemeinsam mit der dritten Vorabversion für Entwickler im Juli freigeben.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift.

— Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2022